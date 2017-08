Radolfzell Haarspaltend-gute Unterhaltung: Kistenhocker begeistern mit Witz und Dialekt

Die Kistenhocker begeisterten mit ihrem Programm "Hoorspalterei" in Radolfzell das Publikum. Die Veranstaltung war vollkommen ausverkauft. Es gab tosenden Applaus im Narrizella-Zunfthaus.

Sie sind eine Allzweckwaffe für alle Gelegenheiten und Feste. Die Kistenhocker aus Wahlwies spielen auf fast allen Hochzeiten, Scheidungen und selbst beim Zunfthaus-Sommer der Narrizella. Saulustig und etwas alefänzig und ganz eigen gewährt das Akustik-Trio einen tiefen Blick in die badische Seele. Das meinen sie nicht nur, das ist auch so und bieten dabei eine gekonnte Mischung aus Musik, Scheißdreck-Schwetze und Witz vom Feinsten. Und "des alles i dere ihrem Dialekt" – alles in ihrem Dialekt.

Vom Affe zum Mann – Haarausfall konstruktiv nutzen. Das sich als VHS-Selbsthilfe-Gruppe begreifende Trio gab in seinem Programm "Hoorspalterei" (Haarspalterei) unter frisörtechnischen Aspekten ihrem Tränen lachendem Publikum wertvolle Tipps, vor allem für Männer im ländlich-badischen Raum. Die Alter Egos der Kistenhocker haben einen Coiffeure-Salon eröffnet, die Lizenz zum Föhnen und sind die letzten alemannischsprachigen Frisöre vor der Autobahn. Im urkomischen Lied "Wäsch di Baby, es wird Zeit" zeigt das Frisör-Trio wie Männer ihr Balzverhalten durch Hygiene-Maßnahmen höhere Chancen einräumen können und decken nebenbei schonungslos auf, weshalb Frauen an ihren Männern kleben. Das grölend lachende Publikum erfuhr Einzelheiten, die man so im Detail eigentlich gar nicht wissen wollte.

In einer Mischung aus Minnegesang und a-cappella übersetzt das Trio ideenreich schwülstigen Kitsch der Romantik ins Badisch-Pragmatische. Sie finden Haare im Essen, berichten über das kreisrunde Waldsterben auf dem männlichen Haupt und schöpfen daraus unnachahmliche Bauernregeln. Die musikalischen Frisöre ondulieren das Kopf- und Barthaar und frisieren die Buchhaltung und Mofas. Sie kennen Frauen, die vom Schönheitsideal eher robust und rustikal erscheinen und mit jedem Bier schöner werden. Lachtränenreich wird das Publikum über deren Damenbärte aufgeklärt und über das daraus entstandene Malheur eines versehentlich homoerotischen Abenteuers.

Mit Haaren auf den Zähnen und einem unerschöpflich schwarzen Humor betreiben die Kistenhocker in ihrem zweiten abendfüllenden Programm akkurat ihre Haarspaltereien. Früher figürlich unscheinbar unterzog sich das Akustik-Trio einer Schönheitsoperation und ließ sich zum Zwecke der besseren Bühnenpräsenz einen Ranzen transplantieren. Der Kurschatten der Schönheitsklinik reimt äußerst frivol Attraktion auf Erektion und berichtet über die Irrungen, Wirrungen und Unfälle der modernen Medizin mit ihren Messern und Spritzen. Die Kistenhocker wissen in ihrem köstlichen Programm Haarsträubendes zu berichten. Auch nutzen sie die Gelegenheit alte Zöpfe abzuschneiden. Dabei verpacken sie ihre haarkleinen Beobachtungen musikalisch im Blues und im Rock, in a-cappella oder in spanischer Folklore. Bei ihnen fallen zwar in Musik verpackt die Navigationsgeräte aus, aber sie wissen zielsicher, wie sie ihr Publikum unterhalten können.

Bildergalerie im Internet:

