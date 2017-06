Radolfzell-Güttingen Güttingen feiert Radolfzells Jubiläum mit einem großen Mittelalter-Spektakel

Der Spaß steht im Zentrum und auch das Wetter spielt mit: Mittelalterlich verkleidete Kinder und Erwachsene messen sich mit Engagement bei Güttingen 1632

Radolfzell-Güttingen – Als im Jahr 1632 während des 30-jährigen Krieges die Schweden die Region heimsuchten, Städte und Dörfer niederbrannten, solidarisierten sich die Bürger und stellten sich den Eroberern in den Weg. Bei Güttingen errichteten sie einen Verteidigungswall, die "Schanz". Trotz des heftigen Widerstands der heimischen Bevölkerung ließen sich die Schweden in ihrem Feldzug nicht stoppen. Mit einem mittelalterlichen Fest auf dem Sportplatz erinnerte Güttingen an jene Tage im Jahr 1632 im Rahmen eines Bürgerprojekts zum Jubiläum der Stadt Radolfzell.

Bei diesem historischen Spektakel wurde zwar geschossen und gekämpft, allerdings war es ein ausgelassenes Fest. Für Akteure und Besucher wurde es zu einem riesigen Spaß. Die Vereine hatten sich an den Vorbereitungen der verschiedensten Wettbewerbe beteiligt. Oberbürgermeister Martin Staab bezeichnete den Gemeinschaftsgeist als vorbildliche Leistung aller Güttinger. Die Veranstaltung wurde im Rahmen der 750-Jahr-Feier veranstaltet. Zu den Hauptinitatoren zählte der Narrenverein Schimmelreiter mit dem Präsidenten Manfred Hiller. Aber auch Turnverein, Sportverein, Förderverein der Schule, Kindergarten, Musikverein, die Gruppe "Bad Bulls", Feuerwehr und die Mitglieder des Ortschaftsrats entfalteten enorme Kreativität und viel Engagement.

Im Vorfeld stand den Verantwortlichen oft der Schweiß auf der Stirn, was nicht immer an den hochsommerlichen Temperaturen lag. Zu Beginn des Mittelalterfestes herrschten dann optimale Bedingungen, leicht bewölkter Himmel und unerwartet angenehme Temperaturen. Als Moderator fungierte Gerhard Baumgärtner.

Zu Beginn führte der Kindergarten einen Rittertanz auf. Die meisten Kinder und Eltern trugen mittelalterliche Kleider. Es wurde getanzt, gesungen und auch gespielt. Viel Geschick war bei einem ritterlichen Lanzenstechen erforderlich. Die Teams mit jeweils fünf Spielern mussten zehn aufgehängte Ringe mit Lanzen aufspießen. Die Schubkarre für den Lanzenstecher war in Eigenarbeit gebastelt worden. Mit einer speziellen Schleuder konnte auf "Drachenaugen" gezielt und geschossen werden. Gefährlicher sah das Werfen aus fünf Meter Entfernung mit Metalläxten auf große Baumscheiben aus. Jede Axt, die in einer Holzscheibe stecken blieb, brachte Punkte.

Zum Knacken einer verschlossenen Schatzkiste brauchte man viel Glück, denn der passende Schlüssel musste aus einer Schale mit den verschiedensten Schlüsseln herausgesucht werden. Die Männer der Feuerwehr hatten ihren Spaß an einem Spiel mit dem Wasser. Zuerst musste ein Eimer Wasser aus einem Brunnen gezogen, das Wasser einige Meter weiter in einen großen Zuber geschüttet werden, bis dieser voll war. Zum musikalischen Finale traten ein Dudelsackspieler und der Fanfarenzug Hohenfriedingen auf.

