Radolfzell Grüne wollen Sitzungszeiten des Gemeinderats verbindlich regeln

Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderats Radolfzell soll Interessen von Mitarbeitern der Verwaltung und den Stadträten ausgleichen

Radolfzell (bec) Eine neue Regelung soll es richten: In der Auseinandersetzung zwischen Oberbürgermeister Martin Staab und Teilen der Stadtratsfraktionen über die frühe Ansetzung der vergangenen Gemeinderatssitzung – Beginn 14.30 Uhr – hat die Freie Grüne Liste jetzt mit einem Antrag zur Geschäftsordnung des Gemeinderats reagiert. Wie Stadtrat Siegfried Lehmann für seine Fraktion schreibt, wollen die Grünen eine Ergänzung. In Paragraf zwölf, der die Einberufung des Radolfzeller Gemeinderats regelt, wollen sie diesen fünften Absatz aufnehmen: "Regelmäßiger Sitzungstag für Gemeinderatssitzungen ist der Dienstag. Die Sitzungen beginnen in der Regel um 16.30 Uhr und enden spätestens um 21 Uhr. Der letzte ordentliche Tagesordnungspunkt wird spätestens um 20.30 Uhr zur Beratung aufgerufen." Wird dieser Absatz in die Geschäftsordnung aufgenommen, beschneidet er das Einberufungsrecht des Oberbürgermeisters. Die Grüne Liste pocht darauf, weil sonst die Stadträte ihr Ehrenamt nicht pflichtgemäß erfüllen könnten. In der Begründung zu ihrem Antrag heißt es: Es sei "zwingend erforderlich", eine Verlässlichkeit über die regulären Sitzungstermine mit Beginn und Ende herzustellen. Nur dann könnten Gemeinderäte ihr Ehrenamt mit ihrer Berufstätigkeit in Einklang bringen.

Die oft sehr langen Beratungszeiten hatten OB Staab dazu veranlasst, den Sitzungsbeginn vorzuverlegen. Seine Argumente lauteten: Er müsse dafür sorgen, dass die Arbeitszeitschutzbestimmungen und die Dienstvereinbarung Arbeitszeit bei Mitarbeitern der Stadtverwaltung eingehalten werden. Dem hält die Freie Grüne Liste entgegen, dass die Konflikte mit den Schutzrechten der Mitarbeiter vermeidbar seien, sie schlägt als Lösung vor: In einer Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit an Sitzungstagen oder Folgetagen könnte auf die präsenzpflichtige Kernarbeitszeit der betroffenen Mitarbeiter verzichtet werden. Das Arbeitsschutzrecht für die Mitarbeiter und die oft nicht einfache Vereinbarkeit eines ehrenamtlichen Gemeinderatsmandates mit den Anforderungen des Berufslebens müssten beide angemessen berücksichtigt werden, heißt es im Antrag der Grünen.

Rückendeckung erhoffen sich die Stadträte aus einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg aus dem Jahr 1991. Darin heißt es: "Die gesetzliche Kompetenzverteilung schließt es nicht aus, dass sich der Gemeinderat mit der Frage des Beginns seiner Sitzungen befasst. Übt der Bürgermeister sein Einberufungsrecht aus, hat er bei der Bestimmung der Sitzungszeit auf die beruflichen Verhältnisse der Gemeinderäte gebührend Rücksicht zu nehmen." Allerdings stellt der VGH in diesem Urteil auch fest: "Das Recht zur Einberufung der Sitzungen und damit die Befugnis, Ort, Tag und Tageszeit zu bestimmen, weist die Gemeindeordnung ausschließlich dem Bürgermeister zu."