Radolfzell Großpumpe des THW ist weithin gefragt

Die neue Fachgruppe des Technischen Hilfswerks Radolfzell zu groß angelegten Pumpeinsätzen bewährte sich bereits im ersten Jahr bei Unwettern und einem Chemie­unfall in Blumberg.

Gleich im ersten Jahr hat sich die neue Fachgruppe des Technischen Hilfswerks Radolfzell mit ihren Großpumpen für Wasserschäden mehrfach bewährt und als Glücksfall für den ganzen Kreis Konstanz erwiesen. "Unwetterbedingt waren es mehr Einsätze als erwartet", resümierte der Ortsbeauftragte Adrian Amann an der Jahresabschlussfeier des Ortsverbandes Radolfzell. Erst im Januar war die neue Fachgruppe nach mehreren Jahren Vorbereitung und Warten auf Bundeszuschüsse für die teure Spezialtechnik an den Start gegangen. Schon Ende Mai wurde sie zu ihrem ersten Einsatz gerufen. Nach starken Unwettern war die Baugrube auf dem alten Aldi-Areal mit Wasser vollgelaufen und musste zügig leergepumpt werden, um wichtige Kanalarbeiten weiterführen zu können, berichtete der technische Zugführer Thomas Zimmermann. Dieselbe Baugrube – nur inzwischen fünf Mal so groß – machte nach einem weiteren Unwetter Ende Juni bei hohem Seepegel einen erneuten Einsatz erforderlich.

Ebenfalls Ende Juni wurde das THW von der Feuerwehr Eigeltingen um Hilfe gebeten. In einem Steinbruch kam durch ein Unwetter von einem Bachlauf oberhalb so viel Wasser, dass die Pumpen im Steinbruch kaputt gingen und eine dort befindliche Trafostation in Gefahr geriet. Ende Juli wurde Singen von einem Unwetter heimgesucht, sodass in kürzester Zeit einige Straßen und Unterführungen überflutet waren. Auch hier wurde das THW Radolfzell nach vielen Pumpmaßnahmen der Feuerwehr Singen um Unterstützung gebeten. Und schließlich wurde die Radolfzeller Fachgruppe gemeinsam mit den Kollegen aus Tuttlingen und Waldshut-Tiengen nach Blumberg gerufen.

Dort drohte nach einem Chemieunfall in einem Chromwerk kontaminiertes Wasser in die örtliche Kläranlage zu fließen, die dieses aber nicht hätte reinigen können. Um Schlimmeres zu verhindern, galt es ein Klärbecken leer zu pumpen, damit später das belastete Wasser eingeleitet werden konnte. Mit der Großpumpe des THW können im Notfall bis zu 5000 Liter Schmutzwasser pro Minute – auch Klärschlamm – durchgefördert werden. Für Radolfzell dürfte es ein Glücksfall sein, diese Spezialtechnik für den Fall der Fälle vor Ort zu haben.

"Für Fachgruppen wie unsere sind auch noch elektronische Pumpen mit großer Leistung vorgesehen. Wir hoffen, dass wir dadurch unsere Fachgruppe noch erweitern können", so Adrian Amann. Zunächst einmal sei man aber glücklich über den neuen Lastwagen im Wert von 140 000 Euro und den Mannschaftstransporter, den die Fachgruppe Anfang Dezember vom Bund erhalten habe. Höhere Selbstbewirtschaftungsmittel vom Bund hätten zudem ermöglicht, dringend fällige Ersatzbeschaffung für altes Material zu tätigen. Aus eigenen Mitteln hat das THW Radolfzell in diesem einsatzgeprägten Jahr zusätzlich 22 000 Euro für Neuanschaffungen investiert anstatt der üblichen 3000 Euro im Jahr. Gute Nachrichten brachte THW-Geschäftsführer Walter Ulrich aus Villingen mit. Im Bundeshaushalt eingestellte Mittel in Höhe von 100 Millionen Euro über mehrere Jahre sichere den THW-Ortsgruppen auf Weiteres die in diesem Jahr erstmals erhöhten Selbstbewirtschaftungsmittel. Er führt dies auf den Einsatz des Technischen Hilfswerks bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme zurück. "Offensichtlich hat bei den Regierungsträgern ein Umdenken stattgefunden", so Walter Ulrich.

Breites Aufgabengebiet

Insgesamt hat die THW Ortsgruppe Radolfzell 8750 Arbeitsstunden geleistet. Unter anderem entfielen auf den allgemeinen Dienst rund 3400 Stunden, auf die Jugendarbeit 2600, auf die Standortausbildung 1200, auf Übungen 475 und auf Lehrgänge 330 Stunden. Bei den Einsätzen kamen 565 Stunden zusammen. In mehreren Fällen wurde die THW-Ortsgruppe nach Einbrüchen oder Vandalismus zur Hilfe gerufen, um Terrassentüren, Kellerfenster oder Schaufenster gegen unbefugten Zutritt abzusichern, wenn Handwerksbetriebe zu bestimmten Uhrzeiten nicht erreichbar waren.