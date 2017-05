Radolfzell Großes Kino für die Ohren beim Frühjahrskonzert des MV Böhringen

Bei der Reise durch die Filmmusik geht der Musikverein Böhringen an die Leistungsgrenze – das Publikum bedankt sich mit tosendem Applaus.

Das diesjährige Frühjahrskonzert des Musikverein Böhringen war mehr als ein akustisches Highlight. Es war die perfekte Inszenierung einer klangschönen Reise durch die Filmmusik – ganz großes Kino für Augen und Ohren. Fast drei Stunden lang sorgte das Orchester vor über 400 Gästen mit einem unterhaltsamen und technisch anspruchsvollen Programm für einen musikalischen Leckerbissen nach dem anderen – dies alles in illustrem Kino-Ambiente mit rotem Teppich, Vorhang, eigens produzierten Filmplakaten von Musikern „in Action“, einer Live-Schaltung von Reporter Harry Hirsch und Eisverkäufern in der Pause. Das Moderatorenduo Rolf Kleißler und Denise Tauberschmitt versorgte das Publikum mit spannenden Fakten zu den Filmkompositionen.

Den „Vorfilm“ bestritt die Jugendkapelle unter Leitung der jungen Dirigentin Pia Semrau. Mit Spielfreude und Können brachten die Kinder und Jugendlichen ein schönes Medley aus dem Walt-Disney-Film „Die Bärenbrüder“ zu Gehör. In „Zauberland“ von Kurt Gäble meisterten sie bestens den schwierigen, sich durch verschiedene rhythmische und markante Einwürfe immer wieder verändernden Melodiefluss, und mit den Highlights aus dem „Dschungelbuch“ zeigten sie einfach, dass sie Spaß am Musizieren haben.

Viele unerwartete Stücke, doch allesamt Filmkompositionen mit Kultstatus, bescherten im „Hauptfilm“ des Abends unter Regie von Dirigent Jochen Abert vielfältigen Hörgenuss. Zur Eröffnung spielten die Aktiven den „Raiders March“ von John Williams, der Harrison Ford als Indiana Jones in seinen Abenteuerfilmen begleitete – ein actiongeladenes Stück, das punktgenaue Akzentuierung verlangte. Anschließend wurde das Publikum mit Synthesizer in die Unterwasserwelt versetzt. In Klaus Doldingers Filmmusik von „Das Boot“ bildete das Orchester ausdrucksstark die verschiedenen Szenen ab. Neben den normalen Fahrmanövern wie Auslaufen, Auftauchen und Heimkehren war musikalisch eindrucksvoll auch ein dramatischer Angriff auf das U-Boot zu erleben. Trompeteneinwürfe symbolisieren die feindlichen Schüsse und Hörnersignale treiben das Boot voran. Doch auch die anderen Register waren bei diesem Stück gefordert, das durch Wechsel von schnell aufbrausend zu still und schicksalhaft wirkenden Stimmungen geprägt ist.

Melancholie brachte die Filmmusik aus dem dritten Teil von „Der Pate“ in die Halle. Ebenso begeisterten die Musiker mit einem packenden Mix berühmter Melodien aus Bond-Filmen das Publikum, das den ganzen Abend über immer wieder tosend Beifall spendete. Mit seinem Medley zu „Star Wars“ brach das Orchester musikalisch spannend in die Weite des Weltraums auf und steuerte dem Höhepunkt des Abends entgegen. Bei „Robin Hood“ ging Dirigent Jochen Abert an die Leistungsgrenze des Orchesters. Eindrücklich erlebte das Publikum den Kampf gegen den Sheriff von Nottingham, die Liebe zur schönen Marian und die Freundschaft zu König Richard Löwenherz.

Das Stück mit schnellen abrupten Stimmungsschwankungen, fanfarenähnlichen, sehr anspruchsvollen Hornpassagen beim Kampf und lieblichen Oboenklängen war musikalisch ein perfekt gelungener Steigerungslauf, mit dem ein besonderes Konzert nach mehreren Zugaben seinen Abschluss fand.

Zum Verein

In der Aktiven Kapelle des Musikvereins unter Leitung von Jochen Abert spielen derzeit 65 Musikerinnen und Musiker. 38 Kinder und Jugendliche sind in Ausbildung, wovon 16 in der Jugendkapelle unter Leitung von Pia Semrau mitwirken. Das Frühjahrskonzert ist neben dem Dorfplatzfest (22./23. Juli) die größte örtliche Veranstaltung des Musikvereins. (mku)