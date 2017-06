Radolfzell Großes Kinderfest auf dem Markelfinger Campingplatz

Es fehlte zwar ein wenig an verkleideten Rittern und Prinzessinnen. Trotzdem zog das Kinderfest auf dem Markelfinger Campingplatz einige hundert Kinder für einen mittelalterlichen Spiele-Spass an.

Spielen, toben, rätseln und balancieren – an sechs Stationen konnten Kinder sich spielerisch in ihrer Geschicklichkeit messen. Am Schluss warteten auf die kleinsten Radolfzeller eine Verlosung. Mit Spitzschuhen, Barden-Hut, plüschigem Hemd und Wams brachte Zauberer Piccolo eine mittelalterliche Kiste voller magischer Tricks mit und verzauberte in zwei Vorstellungen die Kinder ab dem dritten Lebensjahr.

Annika Schaffert ist Auszubildende bei der Touristik und Marketing GmbH. Eigenständig organisierte sie das Fest, dachte sich die Spiele aus und setzte das Projekt um. Für zwei Euro bekamen die Kinder einen Spielplan inklusive einem Kuchen, einer Bratwurst und Getränke. Viele Markelfinger backten den Kuchen oder spendeten Würste und Brötchen. Rund 200 Sachpreise warteten am Ende des Kinderfestes bei einer Verlosung auf die Kleinsten.

An den Spielstationen fütterten die Kinder einen Pappdrachen mit Nudeln, die sie ihm in den feurigen Rachen warfen. Sie brachten Burgen aus Dosen zum Einstürzen und balancierten Dracheneier über einen Parcours. Ein Burgfräulein zweckentfremdete ihre spitzen Kopfbedeckungen für ein Hütchenspiel. Und bei einem Ritterquiz konnten die Kinder je nach Altersklasse ihr Wissen über das Leben eines Ritters testen. Der Kanuclub brachte Boote mit, in denen sich die Kinder von Clubmitgliedern über den Markelfinger Winkel chauffieren ließen. Und in einer Mal-Ecke entdeckten die Kleinsten Massen an Ungereimtheiten in Fehlerbildern.

Eine Attraktion blieb wegen des starken Windes leider in sich gefaltet. Sicherheit zuerst, so lautete das Credo der Veranstalter – die Hüpfburg hätte sich bei den Windböen in ein fliegendes Kastell verwandeln können. Schade eigentlich, es wäre die Sensation für die Jüngsten gewesen, wenn sich die Burg samt Kinder in die Lüfte gehoben hätte.