Radolfzell Großer Andrang am Tag des offenen Denkmals

Die Villa Clara auf der Mettnau und das Ritterschaftshaus sind für Besucher geöffnet. Fachleute erläutern Geschichte und Struktur der historischen Gebäude

Radolfzell – Ein wahrer Kenner der Materie führte am Sonntag durch das mittelalterliche Ritterschaftshaus in Radolfzell, das zum Tag des offenen Denkmals seine Pforten geöffnet hatte. Der 71-jährige Wolfram Janzer hatte in diesem Gebäude, das heute Sitz des Amts- und Arbeitsgerichts ist, seine Jugendjahre verbracht. Sein Vater war hier als Richter tätig und bewohnte ab 1949 auch eine Dienstwohnung in dem Haus. So kennt der heute in Stuttgart lebende Wolfram Janzer die Räumlichkeiten in diesem historischen Radolfzeller Gebäude wie kaum ein anderer. Zum zweiten war er für die beiden Führungen am Tag des Denkmals auch deswegen prädestiniert, weil er als Architekt die teilweise verwinkelte Bauweise des Hauses gut beurteilen und darstellen kann.

Dies tat er auch nach einer kurzen Einführung in die Geschichte des Hauses, die er, umringt von einer Hundertschaft von Zuhörern, im Hof des Gebäudes gab. Der Andrang war – wie auch bei den Führungen in der Villa Clara – derart groß, dass er Janzer die Worte entlockte, er sei "erschlagen von dem Andrang". Dass das Interesse an dem Gang durchs Ritterschaftshaus so immens war, war vielleicht auch dem Mittelaltermarkt zu verdanken, der rund ums Münster stattfand und zahlreiche Besuchern in die Innenstadt lockte. Das Mittelaltergetümmel sorgte für den passenden akustischen Hintergrund beim Rundgang. Dumpfe Trommelwirbel und schmetternde Fanfarenklänge begleiteten den ganzen Tag lang die Besucher, als sie hinab in die Keller und hinauf ins Turmzimmer des Ritterhauses stiegen.

Dass Haus gehört zum Kern von Radolfzell. Die älteste bildliche Darstellung stamme aus dem Jahr 1567, erklärte Janzer und hielt eine Abbildung der Zeichnung in die Höhe. Es sei das größte Haus in der Radolfzeller Innenstadt nach dem Münster, wenn man das benachbarte Rathaus aus neuerer Zeit unberücksichtigt lasse. Das Haus war Sitz der Hegau-Ritterschaft vom Georgenschild und hat, wie Janzer erläuterte, eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Vor allem vom Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) wurde es stark gebeutelt. Kroatische Soldaten sorgten dafür, dass 1660 "nur noch die Außenwände standen". Sämtliches Holz sei aus dem Haus entfernt worden. Damit sei von der ursprünglichen Einrichtung des Hauses nichts zum heutigen Tag übrig geblieben. Nach Ende des 30-jährigen Krieges wurde das Haus wieder aufgebaut, wobei nach Janzers Worten nicht weniger als 400 meterlange Baumstämme verbaut wurden, die sich auch heute noch im Bauwerk befinden.

Vor allem der riesige hölzerne Dachstuhl beeindruckte die Teilnehmer an den Rundgängen. Doch auch die ältesten Strukturen des Hauses, die sich im Keller befinden, das Turmzimmer mit seinem prachtvollen Ausblick auf See, Münster und Altstadt und die Stuckdecken der Räume in Erdgeschoss wurden von den Besuchern bestaunt. Im zweiten Obergeschoss schließlich, dort, wo heute das Arbeitsgericht ansässig ist, plauderte Janzer abschließend auch ein wenig aus dem "familiären Nähkästchen". Hier habe sein Vater mit Frau und vier Kindern gewohnt. Im Turmzimmer hausten nach dem Krieg Schleiereulen, die Kohlen waren im Keller, das Holz unterm Dach. Auf den weitläufigen Fluren und im großen Vorraum habe er nicht nur Fahrradfahren geübt und mit seinen Brüdern Weitsprungwettbewerbe ausgetragen, sondern auch "getanzt, dass die Pettycoats geflogen" seien.

Abschließend erwähnte er noch eine archäologische Leidenschaft seines Vaters Bruno Janzer. Dieser habe im Hof des Gebäudes gegraben und dort Ton- und Glasscherben mittelalterlicher Hinterlassenschaften gefunden. Diese sind inzwischen im Stadtmuseum ausgestellt, "leider ohne dass der Name meines Vaters dabei steht".

Tag des Denkmals