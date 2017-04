Radolfzell Große Begeisterung bei den Kleinen: Ferienprogramm im Lollipop kommt sehr gut an

Die Teilnehmer des Kinderferienprogramms im Lollipop hatten vier Tage lang viel Spaß

Drei Dutzend Kinder strömten lachend aus dem Kinoraum des Lollipop. Mit dem Animationsfilm "Ice Age" hatten sie einen unterhaltsamen Abschlusstag des Osterferienprogramms. "Ice Age" hatten sich die Kinder zuvor selbst aus insgesamt sechs Filmen aussuchen dürfen. In der Cafeteria schnappten die Teilnehmer dann ihre gebastelten Insektenhotels und Osterkörbe mit bunt bemalten Eiern, ihre geschnitzten Holz-Xylophone, Tonhäuschen und Gemälde, die auf Wäscheständer zum Trocknen aufgehängt waren und stürzten mit ihren Trophäen freudig in die Arme der Eltern. Neben dem Film gab es am letzten Tag des Ferienprogramms auch einen geselligen Familiennachmittag im städtischen Kinder-Kultur-Zentrum.

Die Ferienprogramme im Lollipop stehen für eine Idee, die im trockenen Verwaltungsdeutsch verlässliche Betreuung genannt wird. Die berufstätige Mutter Anita Knauss füllt die sperrigen Wörter mit Leben und gerät beim Programm des Lollipops ins Schwärmen: "Die machen das wirklich mit Herzblut. Das ist keine Kinderverwahrung, sondern man merkt im Lollipop, dass sie das alle gerne machen und dass ihnen die Kinder wichtig sind." Kinder haben mehr Ferien als Eltern. Für Anita Knauss ist es sinnvoll, dass ihre Söhne gemeinsam ihre Ferien verbringen und dass sie eine interessante Beschäftigung in den Ferien haben. Sie findet es für ihre Kinder wichtig, dass sie nicht den ganzen Tag das gleiche machen, sondern unter verschiedenen Themen wählen könnten.

Das Programm kostete dieses Mal 12 Euro pro Kind und Tag. Darin waren Frühstück und Mittagessen inklusive Material- und Ausflugskosten enthalten. "Das war ganz angenehm, weil es für mich kalkulierbar ist. Bei anderen weiß man nicht so genau, was nachkommt", sagt Anita Knauss.

Eigentlich haben Sebastian Möhrle und seine Frau in den Osterferien Zeit für ihre Kinder. Doch der älteste Sohn wolle in den Ferien unbedingt ins Lollipop, erzählt der Vater. "Er hat sich total ins Lollipop verliebt. Er kommt schon von der Schule mit den Prospekten an und überlegt sich, was er die nächsten Ferien macht." Ein positiver Nebeneffekt sei, dass die Eltern in den Osterferien nun mehr Zeit für den jüngeren Bruder haben.