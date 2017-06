Radolfzell Große Aufregung: ein Werbebanner der Stadtwerke erregt die Gemüter

Die dritte Zeile des Texts ist der Stein des Anstoßes: Angeblich gebe es auf der Mettnau keine Parkplätze mehr. Davon distanzieren sich in einer Stellungnahme etliche Stadträte. Die Stadtwerke entschuldigen sich für Fehlinformation, die Texte sollen korrigiert werden

Ein Wort kann hohe Wellen schlagen: in diesem Fall ist eine Verneinung der sprachliche Übeltäter. "Keine Parkplätze am Mettnau-Strandbad" steht in der dritten Zeile eines Banners, das die Stadtwerke an verschiedenen Stellen der Stadt anbringen ließen. Stadtverwaltung und Stadtwerke haben dabei nicht mit der Aufmerksamkeit der Bürger gerechnet: Der Satz löst einen kleinen Sturm der Entrüstung aus.

Der Reihe nach: Vor dem Pfingstwochenende haben die Stadtwerke das Banner aufhängen lassen, das den Shuttle-Bus, der Gäste ans Strandbad bringt, bewirbt. Hintergrund ist ein Gemeinderatsbeschluss, der vorsieht, dass man künftig weniger Parkplätze an der Mettnauspitze vorhält. Verwaltung und Rat wollen erreichen, dass die meisten Strandbadnutzer den Shuttlebus nutzen. So, wie die dritte Zeile des Banners jetzt formuliert ist, wollen die Stadträte sie nicht stehen lassen. In einer Stellungnahme formulieren mehrere Vertreter des Gremiums: "Völlig unverständlich bleibt für die Unterzeichnenden die Falschaussage auf den Bannern, dass es 'keine Parkplätze am Mettnau-Strandbad' gebe." Einheimische würden verunsichert und Gäste falsch informiert, dies sei durch den Beschluss des Gemeinderates nicht abgedeckt. Grundsätzlich aber unterstütze man aber das Aufstellen eines Banners als Werbeaktion für den Shuttlebus.

Der Protest ist angekommen: Oberbürgermeister Martin Staab rudert auf Nachfrage des SÜDKURIER zurück: Das Plakat richte sich in erster Linie an Auswärtige, Ziel sei es gewesen, den Parksuchverkehr einzugrenzen. "Gedacht war, darauf zu verweisen, dass es nur wenige Parkplätze auf der Mettnau gibt", erläutert Staab. "Keine Parkplätze" sei falsch und werde korrigiert. Noch diese Woche würden die Banner in einem neuen Textildruck ausgebessert.

Auch die Stadtwerke erkennen den Fehler: Es sei nicht die Absicht gewesen, Bürger zu verunsichern, dafür wolle man sich entschuldigen, schreibt Geschäfsführer Andreas Reinhardt. Ziel sei es hingegegen gewesen, klar zu machen, dass es für Autofahrer nicht lohne, auf die Mettnau zu fahren. "Im vergangenen Jahr hatten wir auf der Mettnau heftigen Parksuchverkehr, diesen Stress wollten wir den Anwohnern nicht zumuten." Es habe aber heftige Reaktionen auf die Plakate gegeben, woraufhin Reinhardt das Gespräch mit Strandbadpächterin Derya Yildirim und Badegästen suchte. Kurzfristig würden die Plakate durch Überkleben richtig gestellt.

Außerdem wurden einige Findlinge entfernt, die an Stellen lagen, an denen Parken erlaubt ist. Die Verwaltung hatte Steine an bestimmten Stellen platziert, weil die Durchfahrt dort wegen Falschparkern kaum noch möglich war. Am Parkkonzept arbeitet die Stadt: Von Arnold Kannenberg gebe es eine mündliche Zusage, so OB Martin Staab, dass man an Sonntagen den Seemaxx-Parkplatz für "Park and Ride" nutzen dürfe. Schritt für Schritt solle so der Shuttle-Bus attraktiver werden.



