Radolfzell Graffiti gesprüht: Jugendliche flüchten nach Sachbeschädigung

Zwei Jugendliche sollen ein Haus in der Strandbadstraße mit Graffiti besprüht haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei 16 bis 17 Jahre alte unbekannte Jugendliche werden verdächtigt, am Dienstag, gegen 17 Uhr, in einem Gebäude in der Strandbadstraße Graffitis aufgesprüht zu haben. Das berichtet die Polizei. Beim Verlassen des Anwesens wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der einen der beiden Jugendlichen auch kurzzeitig festhalten konnte. Nachdem er zu schreien begann, ließ ihn der Zeuge los. Anschließend flüchteten die Jugendlichen, die Rucksäcke mitführten, mit ihren Fahrrädern. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei Radolfzell ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter Tel. 07732/950 66-0, zu melden.