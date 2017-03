Radolfzell Glocken von St. Meinrad schweigen bis Ostern

Die Glockenstube der St. Meinrads-Kirche wird wegen Materialermüdung erneuert. Bereits an Ostern soll das Geläut wieder erklingen.

Der im Jahr 1959 errichtete Glockenturm der St. Meinradkirche an der Haselbrunnstraße wird derzeit saniert. Es gilt nicht nur die Fassade des Turmes zu überarbeiten, sondern auch einen neuen Glockenstuhl zu bauen. Der bisherige aus Stahl muss laut einem Gutachten ausgetauscht werden. Wörtlich heißt es in der Einschätzung des Glockensachverständigen: „Die Konstruktionen sind einer fortschreitenden Materialermüdung ausgesetzt. Das Risiko eines Ermüdungsbruches insbesondere im Bereich der Jochzapfen wird mit zunehmender Betriebszeit höher.“

Architekt Martin Frei, der von der Pfarrei mit den Aufgaben beauftragt wurde, sagt es genauso deutlich: „Der hätte noch wenige Jahre Restlaufzeit gehabt“, so seine Einschätzung. Für den Turm selbst gelten ähnliche Ansichten. Vor allem die Sorge, dass womöglich brüchige Fassendenelemente in die Tiefe stürzen und Menschen gefährden, haben zu einem schnellen Handeln geführt. Schließlich wollte man das Risiko nicht eingehen, hier zu spät aktiv zu werden. Denn die insgesamt fünf Glocken weisen in der Summe immerhin ein Gewicht von fünf Tonnen auf. Die größte Glocke mit einem Durchmesser von 1,3 Meter wiegt alleine 1,5 Tonnen. Alle wurden 1962 in Heidelberg aus Bronze gefertigt.

Weil der Turm ohnehin Materialschädigungen im Bereich der Fassade aufweist, kam nur eine Sanierung in mehreren Bauabschnitten in Frage. Zusammen mit Architekt Martin Frei konnte sich der SÜDKURIER ein Bild von der Arbeit in dem Stahlbetoncampanile machen. In rund 35 Meter Höhe befindet sich die sogenannte Glockenstube, die in einem ersten Bauabschnitt saniert wird. Der Stahlglockenstuhl ist bereits entfernt und die Glocken sind so auf der Bodenfläche angeordnet, dass die fünf Tonnen Last auf die tragenden Wände des Turmes abgeleitet werden. Die Zimmerleute, die in den nächsten Wochen den Glockenstuhl bauen werden, müssen daher um die abgelegten Glocken herum arbeiten. Das ist in der Höhe eine zugige Angelegenheit, denn die Glockenstube ist ein nach allen Seiten geöffneter Bereich, der lediglich durch Schallläden leicht geschützt ist.

Das ist auch einer der Gründe für den sanierungsbedürftigen Zustand des Metall-Glockenstuhls. In Zukunft werden die Schallöffnungen deutlich kleiner ausfallen, damit die Verwitterung der Materialen im Inneren des Turmes nicht mehr so groß ist. Wenn der Glockenstuhl fertiggestellt ist, wird die Fassade angegangen. Dabei geht es darum, die schadhaften und brüchigen Stellen zu entfernen und bei bereits vorhandenen Schädigungen die Stahlarmierungen im Inneren zu schützen. Zusätzlich wird der Beton mit einer zusätzlichen Schutzschicht versehen, damit es auch in Zukunft nicht mehr so schnell zu Schäden kommen kann. Dabei hat man sich nach Auskunft von Martin Frei „ein sportliches Ziel“ gesetzt, wie er sagt. Bereits zum Osterfest sollen die Glocken im neuen Glockenstuhl erklingen. Die restlichen Arbeiten möchte man Anfang September 2017 abschließen.

Deutlich höhere Kosten

Nachdem ursprünglich lediglich eine Fassadensanierung des St. Meinrad-Glockenturms geplant war, hat die Aufforderung des erzbischöflichen Glockeninspekteurs zu einer Sanierung des Glockenstuhls die Kosten des Vorhabens dramatisch erhöht. Sie stiegen von 260 000 Euro (für die Turmsanierung) auf 532 000 Euro (inklusive des Glockenstuhls). Kurzzeitig hatte man sogar den Abriss des Turms in den Köpfen durchgespielt, sich am Ende aber doch für den Erhalt und die Sanierung entschieden. Der Campanile aus Stahlbeton stammt aus dem Jahr 1959. (ja)