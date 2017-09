Radolfzell Gewinnen Sie bei uns zehn mal zwei Karten für den Auftritt von Oliver Gimber alias Olli in Radolfzell

Frontalangriff auf Ihre Lachmuskeln: Am 22. September kommt die Olli-Show in das Radolfzeller Milchwerk. SÜDKURIER Online verlost zehn mal zwei Karten für das Event „Witz vom Olli“. Hier können Sie ganz einfach mitmachen.

Angefangen hat alles in einer privaten WhatsApp-Gruppe in der der Malermeisteralias Olli aus Pforzheim seinen Kumpels regelmäßig ein Video von sich in dem er einen Witz erzählt, zuschickte. Die Szene ist immer gleich: Olli setzt sich ins Auto, Handy aufs Armaturenbrett und los geht's.2015 wurden die Witze erstmals außerhalb der Gruppe geteilt und erste Videos wie der legendäre "schwarze Rettich"-Witz tauchten auf Youtube auf. Heute lädt Olli seine Witze auf Facebook, Youtube und WhatsApp hoch und erreicht damit wöchentlich über 2 Millionen Menschen. Sehen Sie hier zum Beispiel den "beschde Witz der Welt".Jetzt kommt Gimber für einen Auftritt nach Radolfzell. Der SÜDKURIER ist Medienpartner und verlost zehn mal zwei Karten für die Show am 22. September. Gewinnspiel-Ende ist am 19. September um 14 Uhr. Viel Glück! (Die Karten werden für die Gewinner an der Abendkasse hinterlegt.)Karten gibt es noch beim SÜDKURIER unter der Nummer 0800 999 1777 (gebührenfrei, Mo-Fr 9-17 Uhr)