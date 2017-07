Radolfzell Gespräch über Verdienst und Versicherung: Tagesmütter holen Politiker in den Alltag

Der Tagesmütterverein Landkreis Konstanz und der Landesverband Kindertagespflege sprechen mit Andreas Jung (CDU), Tobias Volz (SPD), Martin Schmeding (Grüne), Tassilo Richter (FDP) und Simon Pschorr (Linke) über derzeitige und künftige Probleme in der Kindertagespflege.

Nicht auf ein Podium, sondern in die Wohnung einer Vollzeit-Tagesmutter und damit mitten in ihren Alltag luden der Tagesmütterverein Landkreis Konstanz und der Landesverband Kindertagespflege die hiesigen Bundestagskandidaten ein, um einen wirkungsvollen Austausch zu erreichen. Zu dem Treffen kamen Andreas Jung (CDU), Tobias Volz (SPD), Martin Schmeding (Grüne), Tassilo Richter (FDP) und Simon Pschorr (Linke). Christina Metke, die Vorsitzende des Landesverband Kindertagespflege, und Iris Graf, Vorsitzende des Tagesmüttervereins Konstanz, informierten die Kandidaten ausführlich über die auch im Landkreis Konstanz unverzichtbare, äußerst flexible Form der Kinderbetreuung, die von Tagesmüttern im überschaubaren, familiären Rahmen ermöglicht wird.

Die Radolfzeller Tagesmutter Tanja Fischer, die montags bis freitags zu unterschiedlichen Zeiten insgesamt acht Tageskinder betreut, darunter zwei Ganztageskinder unter drei Jahren, gab exemplarisch Einblick in ihren vollgepackten Arbeitsalltag von 7 Uhr bis 17.30 Uhr. Pro Stunde erhält sie brutto 5,50 Euro je Kind – nach Abzug von Essen, Fahrtkosten, Raumkosten, Windeln, Spielzeug und anderem bleiben netto 1,73 Euro brutto. Bei Krankheit oder Urlaub gibt es keine Vergütung.

Die Kindertagespflege ist ein eigenständiges Angebot der Kinderbetreuung. Sie ist gesetzlich der institutionellen Kinderbetreuung gleichgestellt und hat den gleichen Förderungsauftrag: die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. Für die Mehrzahl der Tagespflegepersonen, so Christina Metke, bringe die Kindertagespflege jedoch keine existenzsichernden Einkünfte. Die Situation verschärfe sich zusätzlich durch die Ende 2018 auslaufende Sonderregelung zur Krankenversicherung. Die Überführung der Tagespflegepersonen in die reguläre Krankenversicherungspflicht und Behandlung wie hauptberuflich Selbstständige gefährde die Kindertagespflege in ihrer Existenz, da viele Tagesmütter und Tagesväter dann ihre Tätigkeit aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit beenden würden, machte die Landesvorsitzende deutlich. "Wie sollen wir bei dieser geringen Vergütung und der Auflage, nur fünf Kinder gleichzeitig betreuen zu dürfen, noch selbst die Kassenbeiträge aufbringen?" fragte Tanja Fischer. "Zumal wir keine Möglichkeit haben, unser Einkommen zu steigern!"

Um den Eltern weiterhin das im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII festgeschriebene Wunsch-und Wahlrecht hinsichtlich der Betreuungsform gewährleisten zu können, müssten die beruflichen Rahmenbedingungen für Tagesmütter und -väter dringend verbessert werden, so Christina Mettke und Iris Graf. Das beginne neben dem Erhalt der Sonderregelungen zur Krankenversicherung damit, die Tätigkeit der Tagespflegeperson als Berufsbild anzuerkennen und im SGB zu verankern, die laufenden Geldleistungen deutlich zu erhöhen und über weitere Qualifizierungsmöglichkeiten Durchlässigkeit in andere Berufe zu gewähren. Auch eine deutliche Erhöhung der Betriebskostenpauschale sei nötig.

Die Bundestagskandidaten Andreas Jung (CDU), Tobias Volz (SPD), Martin Schmeding (Grüne), Tassilo Richter (FDP) und Simon Pschorr (Linke) zeigten sich allesamt äußerst interessiert an den Vorschlägen und Forderungen zur strukturellen Verbesserung der Kindertagespflege. Alle sehen, dass das Angebot der Tagesmütter durch Horte, Kindergärten oder schulische Kernzeitenbetreuung nicht zu ersetzen ist. Ferien oder die Flexibilität der Arbeitszeiten etwa im Handel oder in den Pflegeberufen erfordern vielfach eine individuell zugeschnittene Betreuung. Das Motto "Ich hab die Kindertagespflege auf dem Schirm" der Bundestagswahlkampagne des Landesverbands Kindertagespflege versprachen die Kandidaten ernst zu nehmen.

Aktuelle Zahlen

In Baden-Württemberg werden in der Kindertagespflege 21 000 Kinder betreut. 50 Prozent der Kinder sind unter drei Jahre alt. Ein großer Anteil der anderen Kinder sind Schulkinder, so Christina Metke, Vorsitzende des Landesverband Kindertagespflege. Durchschnittlich betreut eine Tagesmutter drei Kinder. Bis zu fünf Kinder dürfen gleichzeitig betreut werden. Im Landkreis Konstanz gibt es derzeit 218 Tagesmütter. "Wir haben steigenden Bedarf und sind auf der Suche nach weiteren Tagesmüttern und -vätern", so Iris Graf, Geschäftsführerin des Tagesmütterverein Landkreis Konstanz.

