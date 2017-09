Radolfzell-Böhringen Gemischter Chor Eintracht Böhringen: Die Sänger bangen um ihre Zukunft

Der älteste Verein im Radolfzeller Ortsteil Böhringen schrumpft. Nach 156 Jahren gibt es bei den verbliebenen Sängern Sorgen um den Fortbestand.

Der Gemischte Chor Eintracht Böhringen schlägt Alarm. Wenn sich keine neuen Sängerinnen und Sänger finden, droht dem ältesten Verein in Böhringen nach 156 Jahren das Aus.

„Es sieht nicht gut aus. Wir sind an einem Punkt, an dem wir uns ernsthaft Sorgen um den Verein machen“, klagt Ehrenmitglied Konrad Schrott im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Sangen vor 30 Jahren noch 45 Aktive im Gemischten Chor und standen 2011 zum 150. Jubiläum noch 27 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne, ist der Chor zwischenzeitlich auf 16 Mitglieder geschrumpft. Zwar habe es immer wieder Neuzugänge gegeben, aber das wog die Zahl derer, die altershalber oder krankheitsbedingt in den letzten Jahren aufgehört haben, nicht auf. Erschwerend komme hinzu, dass es mit sechs Alt-Stimmen, zwei Bässen, drei Tenören und fünf Stimmen im Sopran ein Ungleichgewicht im Chor gebe. Viel schlimmer noch sei, dass die verbliebenen Chormitglieder die Lust verlören, als kleines Häufchen auf der Bühne zu stehen und so mancher aus diesem Grund ans Aufhören denke. „Es muss etwas passieren. Vor allem muss die Öffentlichkeit wissen, wie es um den Verein steht“, bekräftigt Konrad Schrott, der seit fast 50 Jahren mit viel Herzblut im Gemischten Chor singt und nun dazu aufruft, den Verein zu retten. „Ein Niedergang dieses Vereins als ältester Kulturträger im Ort wäre einfach schade für Böhringen und die kulturelle Vielfalt im Ort“, unterstreicht er.

Als feste Termine im Jahresreigen führt Schrott beispielsweise das Frühjahrskonzert, das Sommerfest, das Promenadenkonzert, die Mitwirkung am Volkstrauertag und das Adventskonzert an, aber auch die Mitgestaltung des alle drei Jahre stattfindenden Dorffestes aller Vereine und sonstige Auftritte bei verschiedenen Anlässen. Manfred Büchner, Vorsitzender des Vereins, führt als weiteren Grund für den Nachwuchsmangel im Böhringer Chor das allgemein schlechte Image alteingesessener Chöre an, die sich schwer tun, ihr Liedgut zu verändern: „Wir haben in Böhringen frühzeitig reagiert und unser Profil geschärft. Das haben wir super hingekriegt. Es macht allen wahnsinnig Spaß, nur deutsch zu singen – etwa umgetexte und eigens für den Chor arrangierte Schlager und Popsongs – ein relativ modernes Repertoire. Uns fehlt es einzig an Aktiven.“ Er müsse leider feststellen, dass – wenn gesungen werde – die Tendenz der Menschen zum Singen in Spezialchören ohne Vereinsbindung gehe.

„Wir sind eine tolle Truppe ohne jeglichen Klüngel, die sich untereinander gut versteht. Die meisten gehen nach den Proben noch auf ein Viertele mit“, wirbt Konrad Schrott für den Verein. „Und wir sind ein Laienchor ohne extreme Anforderungen. Man muss keine Noten können und auch nicht vorsingen“, betont er. Er könne nicht verstehen, dass es Menschen gebe, die nach der Arbeit Abend für Abend vor dem PC oder vor dem Fernseher hockten, anstatt beim Singen abzuschalten, Stress abzubauen und neue Bekanntschaften zu knüpfen.

„Mir würde der Chor sehr fehlen“, sagt Angie Schroll leise. Seit über 30 Jahren singt sie im Gemischten Chor Eintracht Böhringen. „Nirgendwo findet man leichter Kontakt als beim Singen im Chor, wo man drei Rollen hat: Erstens, ich muss singen, zweitens in der Stimme, drittens im Gesamtchor. Dass man Teil des Ganzen wird, ist ein supertolles Erlebnis und sorgt manchmal für richtiges Gänsehaut-Feeling“, so die Sängerin begeistert.

„Wenn der Verein nicht so harmonisch wäre und nicht alle an einem Strang zögen, wäre ich sicher nicht Vorsitzender“, macht Manfred Büchner deutlich. Er hebt auch den Vollblutmusiker Josef Weimert hervor, „der als Chorleiter für alles offen ist.“ Büchner kündigte an, mit dem Vorstand aktiv zu werden, um neue Sängerinnen und Sänger für den Gemischten Chor zu gewinnen. Eine Sängerversammlung im Spätherbst soll eigens dieser Thematik gewidmet werden. Ihm schwebt vor, klarer zu machen, dass Singen im Chor nicht nur Spaß macht, sondern auch der Gesundheit dient. Er führt dazu wissenschaftliche Studien an, nach denen Chorsänger länger leben, zufriedener und ausgeglichener sind als andere und das Singen die Immunabwehr stärkt.

Probentermin

Der Gemischte Chor Eintracht Böhringen unter Leitung von Josef Weimert probt donnerstags um 20.15 Uhr im Musikpavillon hinter dem Böhringer Rathaus. Die erste Probe nach den Ferien findet am 14. September statt – ein idealer Zeitpunkt für Interessierte und Neugierige, dazu zu stoßen. Ganz besonders sind die Neubürger in Böhringen angesprochen. Wer mehr über den Chor erfahren möchte, kann sich beim Vorsitzenden Manfred Büchner unter Telefon (077 32) 589 95 informieren oder im Internet unter www.eintracht-boehringen.de (mku)