Radolfzell Gemeinschaftsgefühl steht beim Musikverein ganz oben

Der Markelfinger Musikverein spielt für das Zusammenleben im Dorf eine wesentliche Rolle. Das dürfte sich auch beim 100. Jubiläum in vier Jahren zeigen, dessen Vorbereitungen bald beginnen.

Der Markelfinger Musikverein gehört wohl zu den fröhlichsten Vereinen in Radolfzell. Vermutlich wird in keiner Hauptversammlung häufiger gelacht. Und in keiner anderen wird dem Vorstand, den musikalischen Leitern, Bürgern, Helfern und assoziierten Verein stärker der aufrichtige Respekt für die gegenseitige Unterstützung gezollt. Immer wieder fällt in der Versammlung das Wörtchen "Dorfgemeinschaft", das für die Markelfinger von großer Bedeutung ist. Die Markelfinger wissen, was sie haben: Einen Verein, dessen Bilanzen sich sehen lassen können, eine Ausbildung, die für weitere Qualifikationsrunden beim Wettbewerb Jugend musiziert reichen, und eine kreative Gemeinschaft, die das Dorf musikalisch zusammenhält.

"Wir sind dann mal weg", scherzte der Vorstand angesichts des anstehenden 100-jährigen Bestehens in vier Jahren und erzeugte eilends ein drohendes Verlustgefühl des für das Dorf so wichtigen Vereins. Gemeint war aber nur ein musikalischer Ausflug nach Kanada, mit dem der Verein sein Jubeljahr 2021 feiern möchte und zu dem es in der Sitzung erste vorbereitende Worte gab, wie die Ausarbeitung einer Festschrift. Ab Freitagabend fahren die Musiker ins österreichische Schetteregg zu einem Probewochenende und zum Verfestigen der Gemeinschaft. Am 2. April gibt es im Musikhaus ein Schülervorspiel für Jungmusiker mit ihren Eltern und am 29. April gibt der Verein in Mühlingen ein Doppelkonzert mit dem dort ansässigen Musikverein. Das traditionelle Bachfest im Juli beginnt bereits einen Abend zuvor mit einer kleineren Blasmusikgruppe und einer Rockband, um die Gemeinschaft im Dorf zu festigen.

Insgesamt hatte der Verein im letzten Jahr zehn Auftritte. Er erweiterte sein Instrumentarium um zwei Saxofone und eine Piccoloflöte und gab dafür rund 4000 Euro aus. Die Jugendleiterin Elisabeth Rauch-Hurt hat noch freie Plätze für die musikalische Ausbildung für Klarinette, Blechinstrumente und Schlagzeug. Die Jugendkapelle verstärkte sich im letzten Jahr unter der Leitung von Kuno Rauch um vier Jungmusiker.