In einer Sondersitzung berät der Gemeinderat Radolfzell am Donnerstag über die Zukunft der Geburtshilfe am Radolfzeller Krankenhaus. Oberbürgermeister Martin Staab sieht jedoch bereits das Aus für die Station.

Vor der heutigen Sondersitzung des Gemeinderates zum Thema Geburtshilfe ist die Stimmung im Rathaus nüchtern. Vor allem bei Oberbürgermeister Martin Staab. Seiner Meinung nach ist das Ende für die Geburtenstation mit dem jüngsten Kreistagsbeschluss besiegelt. Einen gangbaren Lösungsweg zum Erhalt der Abteilung im Krankenhaus Radolfzell sieht er nicht mehr. Die Gründe dafür liegen in der Stellungnahme des Rechtsanwaltes Karl-Dieter Müller aus Berlin, den die Stadt bei diesem Thema schon zuvor als Gutachter hinzugezogen hatte.

Der Kreistag hatte in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Geburtshilfe in Radolfzell zwar mit einem jährlichen Zuschuss von bis zu 100 000 Euro auf fünf Jahre zu unterstützen, hatte die mögliche Aufgabe des Bestellers der Leistungen im Krankenhaus allerdings an die Stadt Radolfzell abgegeben. Das heißt, der Gemeinderat von Radolfzell muss nun entscheiden, ob die Stadt die Geburtshilfe mit einem Honorar-Belegarzt-Modell aufrechterhalten kann, indem sie für die Mehrkosten aufkommt, die dem Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz dadurch entstehen. Laut der Stellungnahme des Gutachters wäre ein solcher Beschluss allerdings mit einem Risiko für die Stadt Radolfzell verbunden (siehe Erklärtext). Die Stadt könne sich damit einer sogenannten rechtswidrigen Beihilfe schuldig machen, was wiederum zu einer Klage führen könne.

Für Martin Staab ist dieser Weg mit der erneuten Stellungnahme des Gutachters keine Option mehr. Die einzige rechtlich sichere Möglichkeit hätte über den Landkreis geführt, ist der Oberbürgermeister überzeugt. Denn selbst wenn die Stadt Radolfzell hauptsächlich für die Finanzierung der Station aufgekommen wäre, formal hätte der Landkreis die Leistung bestellen müssen. Das hatte der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung abgelehnt.

Alternative Lösungswege sieht Martin Staab nicht mehr. Zudem sei das Kostendefizit, das der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, zu dem das Krankenhaus Radolfzell gehört, für das Honorar-Belegarzt-Modell angibt, gestiegen. War Ende November noch von rund 400 000 Euro pro Jahr die Rede, gibt der Gesundheitsverbund laut Martin Staab aktuell die Kosten mit mindestens 621 000 Euro an. "Entscheiden wird es natürlich der Gemeinderat", sagt Martin Staab. Aus Sicht der Verwaltung könne er aufgrund der rechtlichen Situation allerdings nicht empfehlen, als Stadt das Bestellerprinzip auszuüben. "Sollte von Seiten der Stadträte nicht noch ein umsetzbarer Lösungsvorschlag kommen, den die Verwaltung noch nicht sieht, sehe ich keine Chance mehr für die Geburtshilfe", so der Oberbürgermeister.

In einem solchen Fall würde die Geburtenstation schon bald schließen. Ab 1. Februar müssten schwangere Frauen aus Radolfzell für die Geburt dann nach Konstanz oder Singen ausweichen. Für das Krankenhaus in Radolfzell würde dies bedeuten, dass künftig zwar die 24-Stunden-Notfallversorgung gewährleistet bliebe. Die OP-Bereitschaft über 24 Stunden würde allerdings wahrscheinlich nicht mehr aufrecht erhalten, da derzeit die meisten operativen Eingriffe in der Nacht mit der Geburtenstation zusammenhängen.

Um das Krankenhaus Radolfzell als Ganzes macht sich Martin Staab allerdings keine Sorgen. Es handele sich schließlich um kein kleines, sondern ein mittelgroßes Haus. Und durch Schwerpunktbildungen würden Standorte seiner Meinung nach eher gestärkt.



Die Furcht vor den Konsequenzen auf beiden Seiten

Der Sicherstellungsauftrag: Was die stationäre medizinische Versorgung angeht, ist zunächst mal der Landkreis Konstanz in der Pflicht. Ihm obliegt der Sicherstellungsauftrag. Das heißt, der Landkreis muss die ausreichende Versorgung gewährleisten. Würde allerdings die Stadt Radolfzell als Besteller der medizinischen Leistungen auftreten und das Geld direkt an den Gesundheitsverbund bezahlen, stehe dies rechtlich gesehen zum Sicherstellungsauftrag des Landkreises im Widerspruch, so das juristische Gutachten. Daraus könne eine rechtswidrige Beihilfe entstehen, die Stadt Radolfzell würde sich damit nicht mehr im legalen Bereich bewegen. Zwar gebe es mögliche Ausnahmen. Ob diese einer gerichtlichen Überprüfung jedoch standhalten würden, ist laut Rechtsanwalt Karl-Dieter Müller fraglich. Er empfiehlt in seiner Stellungnahme den Defizitausgleich durch den Landkreis. Dies sei in anderen Fällen mit ähnlichen Konstellationen bereits vom Bundesgerichtshof bestätigt worden.

Der Gemeinderat tagt am Donnerstag, 29. Dezember, ab 18 Uhr öffentlich zum Thema Geburtshilfe. Die Sitzung findet im Bürgersaal des Rathauses in Radolfzell statt. Weitere Informationen unter www.radolfzell.de/buergerinformationssystem