Radolfzell Geldbeutel aus Auto gestohlen

Noch ist nicht klar, wie der Täter das Fahrzeug, welches in der Jahnstraße in Radolfzell stand, geöffnet hat.

Ein unbekannter Täter hat es auf einen Geldbeutel abgesehen, der in einem in der Jahnstraße geparkten Auto in der Mittelkonsole lag. Laut Bericht der Polizei ist noch unklar, wie der Täter den Wagen in der Nacht zum Sonntag geöffnet hat.In dem Gelbeutel befangen sich mehrere Scheckarten und persönliche Dokumente sowie rund 200 Schweizer Franken. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, zu melden. Die Polizei rät keine Wertsachen, insbesondere nicht sichtbar, im Fahrzeug zurück zu lassen.