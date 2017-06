Gaienhofen Gegen Motten und Glatzen

Immer nur das immer gleiche Kochsalz? Och nö. Wer feine Nuancen will, nimmt Küchenkräuter. Um die geht es diesmal in unserer Serie "Kochen mit Erika". Und um das Fingerspitzengefühl beim Kochen.

Für unsere Großmütter war ein prächtiger Kräutergarten noch ein besonderer Stolz, und auch im Garten meines Vaters wuchsen und blühten viele Pflanzen, die in Mutters Küche Verwendung fanden. Doch leider kennen wir nicht mehr all das, was ehedem mit Liebe angepflanzt wurde. Viel Wissen ging verloren. Wir sind jetzt dabei, manches zurückzuerobern. Wer will bestreiten, dass man mit den vielfältigen Düften und Aromen, die der Kräutergarten bietet, die feinen Geschmacksnuancen der Speisen besser unterstreichen und verstärken kann, als mit dem immer gleichen Kochsalz? Die Wissenschaft erlaubt uns, die Wirkung der Kräuter zu verstehen. Küchenkräuter enthalten Vitamine, ätherische Öle, organische Substanzen sowie Gerb- und Bitterstoffe, die den Stoffwechsel günstig beeinflussen. Doch es ist ratsam, nie allzu reichlich Kräuter beizugeben. Man sollte ein Kräutlein zuerst zwischen den Fingern zerreiben, daran schnuppern, mutig probieren. Man braucht Fingerspitzengefühl.

Zu Liebstöckel, Salbei, Wermut, Ysop und Thymian gesellen sich in meinem Kräuterbeet manche duftende Pflanzen, die nicht mehr überall bekannt sind. Etwa die Eberraute (Artemisia abrotanum, Bild). Sie duftet intensiv nach Zitrone, die Würze ist sehr aromatisch. Man sollte nur die zarten Triebspitzen verwenden, frisch oder getrocknet. Eberraute schmeckt in Soßen, zu Braten und Salaten. Man darf sie aber wegen der Bitterstoffe nur sehr sparsam gebrauchen. Bereits in der Antike wurde die Eberraute gerne genutzt. Die Römer flochten Kränze, um sich an dem Duft zu erfreuen. Genauso machte man es im Mittelalter. Damals nahmen besonders in Norddeutschland alte Frauen Eberraute zum sonntäglichen Kirchgang als Riechsträußlein mit, um frisch zu bleiben und bei der Predigt nicht einzunicken.

Eberraute galt auch als Mittel gegen männliche Glatzen. Die Franzosen nennen die Eberraute „Garderobe“, vermutlich weil man mit ihr einst Motten aus den Kleidern vertrieb. Auch heute noch gibt es Eberrauten-Kleidersäckchen.

So wird's gemacht

Gefüllte Cocktailtomaten: Von 12 Cocktailtomaten jeweils unten eine winzige Scheibe abschneiden, so daß sie standfest werden, einen Deckel am Stielansatz abschneiden, mit einem Teelöffelstiel aushöhlen. Einen kleinen Zweig Eberraute sehr fein hacken. 2 EL Doppelrahm-Frischkäse mit der Eberraute und etwas Weißwein zu einer Crème rühren, in einen kleinen Plastikbeutel füllen. Eine Beutelecke abschneiden und die Crème in die hohlen Tomaten einfüllen. Die Deckel aufsetzen, die Tomaten servieren (z.B. in Pralinenmanschetten).

Eberrauten-Kleidersäckchen: 1 gehäufter EL getrocknete Eberraute mit 1 TL zerbröselter Zimtstange mischen. Dreieckige Gazesäckchen, jede Seite 5 cm lang, damit füllen und an den Mantelaufhängern mit einem Bändchen befestigen. Vertreibt die Motten aus Mänteln und Kleidern, die im Sommer im Speicher hängen.