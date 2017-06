Radolfzell Gefiederte Gäste: Rund 40 Graugänse besuchen regelmäßig den Yachthafen

Ein Graugänse-Schwarm ist seit drei Wochen beim Radolfzeller Yachthafen zu Gast und ist für die Restaurantgäste und Clubmitglieder eine kleine Attraktion.

Wohin jetzt? Zum Restaurant nach links oder doch lieber per Anhalter auf eins der Segelboote rechts? Großfamilie Graugans ist sich nicht ganz einig. Nur eins ist klar: Die gefiederten Gäste finden den Radolfzeller Yachthafen sehr spannend und sind gleichzeitig "gans" entspannt. Sie knabbern sich quer durch die Wiese zwischen Hafenmole und Restaurant, egal ob Leute an ihnen vorbeilaufen oder am kleinen Grillplatz sitzen. Oder die Gänse machen es sich gemütlich und halten ein kurzes Schläfchen, ehe sie eine Runde auf dem See drehen.

Meist sind die Graugänse gegen Abend da und bieten dabei auch Live-Unterhaltung für die Restaurantbesucher und die Clubmitglieder. Aber auch am weiteren Seeufer ist der Gänseschwarm eine Attraktion. Wenn sie bei El Nino vorbeischwimmen, stehlen sie den Enten, Blässhühnern und Co. die Show. Der Großteil der rund 40 Graugänse ist übrigens Nachwuchs. Die erwachsenen Tiere haben lange gelb-orange Schnäbel, ihre Jungen sind kleiner und haben kurze, gräuliche Schnäbel. Auf dem Foto sind zwei erwachsene Gänse (links hinten) mit 13 Jungtieren zu sehen.