Radolfzell Geehrt für vorbildliches bürgerschaftliches Engagement: Dieter Graf, Vorsitzender der Radolfzeller IG Sport

Der langjährig ehrenamtlich Tätige wurde von der SPD mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet. OB und Stadträte überschütteten ihn förmlich mit Lob.

Wer Dieter Graf kennt, weiß: Er ist ein eloquenter Redner. Doch als er den Bürgerpreis der SPD für seinen jahrelangen Einsatz als Vorsitzender der IG Sport im Bürgersaal des Rathauses entgegennahm, war er fast ein wenig sprachlos. "Das war ein bisschen viel", meinte er bescheiden nach all den Lobworten.

Seit 1998 vergibt der Ortsverein der SPD diesen Bürgerpreis an Menschen und Organisationen, die sich in besonderer Weise durch ihr Engagement in der Stadt verdient gemacht haben. Gerade in einer Zeit, in der die Bereitschaft, ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen, weniger ausgeprägt ist, sollte vermehrt auf Menschen hingewiesen werden, die sich uneigennützig für die Interessen anderer stark machen, sagte Markus Zähringer, Vorsitzender der SPD Radolfzell, in seiner Begrüßung.

Dieter Graf kann auf eine 25-jährige Mitgliedschaft in der IG Sport zurückblicken. Seit acht Jahren leitete er die Vereinigung als Vorsitzender. Die Belange von 45 Vereinen und 15 000 Mitgliedern werden von der Interessengemeinschaft gegenüber der Stadt vertreten. Dieter Graf habe in dieser Funktion immer den richtigen Ton gefunden und seine Aufgabe mit viel Diplomatie gemeistert, lobte SPD-Stadträtin Derya Yildirim in ihrer Laudatio. OB Martin Staab hob Grafs Fähigkeit und Mut hervor, auch Unbequemes anzusprechen. Hochachtung und Respekt habe er vor der "Offenheit, Ehrlichkeit und Beständigkeit" des Geehrten.

Sichtlich gerührt nahm Dieter Graf die Auszeichnung entgegen. Er freue sich riesig, obwohl er nicht gerne im Mittelpunkt stehe, meinte er. Leicht sei der Spagat zwischen dem Familienleben und dem Ehrenamt nicht immer gewesen, doch letztlich habe es stets eine Lösung gegeben. Im Rückblick sagte er, er habe keinen Tag bereut und viel Freude mit den jungen Sportlern erlebt. Sein Motto sei gewesen: "Nur wer selber brennt, kann Feuer geben." Mit einem Lächeln bedankte er sich bei seiner Frau für ihr Verständnis, das es ihm möglich gemacht habe, seine Leidenschaft für den Sport in den vergangenen Jahrzehnten auszuleben.

Ende März will Dieter Graf alle Ämter in der IG Sport niederlegen. Aktuell treibt ihn die Sorge um die Zukunft der Interessengemeinschaft um. Im Gespräch mit Hannes Ehlerding, dem Pressesprecher der SPD, sagte Graf, bis jetzt gebe es niemanden, der ihm als Vorsitzender nachfolgen möchte. Das würde das Ende der IG Sport bedeuten, denn nach deren Satzung müssen alle Vorstandsämter besetzt werden.

Graf sieht zwei Ursachen für das mangelnde Interesse an diesem Ehrenamt. Die jüngere Generation würde sich heute ausschließlich auf das Sporttreiben im Verein konzentrieren. Auf der anderen Seite seien ältere Mitglieder teils zu wenig bereit, Verantwortung abzugeben. Doch Graf will die Hoffnung noch nicht aufgeben: "Wenn mir einer zusagen würde, den würde ich grad in den Arm nehmen."

Bürgerpreis der SPD

Der Preis ist anlässlich der 150-Jahr-Feierlichkeiten in Erinnerung an die deutsche Revolution von 1848, die erste demokratische Revolution in der Geschichte Deutschlands, gestiftet worden. In diesem Jahr wurde er zum 20. Mal im Bürgersaal des Radolfzeller Rathauses vergeben. Dieter Graf erhielt die Auszeichnung für sein bürgerschaftliches Engagement als Vorsitzender der IG Sport. Mit dem Bürgerpreis will die SPD an Menschen in Radolfzell wie Emilie Schneider, Gustav Troll oder Manfred Debatin erinnern, die in dieser Stadt beispielhaft für sozialdemokratische Werte standen. (rei)