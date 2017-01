Radolfzell Gedenken für Opfer des Nazi-Regimes: Ein Zeichen gegen das Vergessen

Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus organisieren Junge Union und CDU eine Versammlung am Seetorplatz.

Radolfzell – Knapp 20 Menschen haben sich auf dem Radolfzeller Seetorplatz versammelt, um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Anlass war der Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, der von den Vereinten Nationen zum internationalen Gedenktag erklärt worden ist. Initiiert wurde die Radolfzeller Gedenkveranstaltung bereits zum zweiten Mal von der Jungen Union Kreis Konstanz, dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem CDU-Stadtverband Radolfzell. Im vergangenen Jahr fand sie in der Konstanzer Volkshochschule statt.

Es sei wichtig die Erinnerungskultur zu pflegen, um den Leidtragenden des Nationalsozialismus Respekt zu zollen, sagte Levin Eisenmann, Kreisvorsitzender der Jungen Union. Elisabeth Burkart von der Initiative Stolpersteine in Radolfzell stellte ihr Projekt vor. 23 Stolpersteine wurden seit dem Juni 2014 bereits verlegt, weitere sind in Planung. Die Beteiligten arbeiten ehrenamtlich.

Joachim Klose, Mitglied im Verein Jüdische Geschichte Gailingen, berichtete von der Zeit des Holocaust, insbesondere im Kreis Konstanz. Es sind Fakten, die größtenteils nicht unbekannt sind und dennoch jedes Mal aufs Neue Fassungslosigkeit hervorrufen, angesichts des Ausmaßes und der Grausamkeit des Verbrechens. Ute Müller ist ebenfalls bei der Initiative Stolpersteine engagiert. Sie erzählte den Zuhörern die Leidensgeschichte von Alice Fleischel. Die geborene Hamburgerin bewohnte das Gebäude des ehemaligen Hotels Schiff in Radolfzell, als sie am 22. Oktober 1940 von den Nationalsozialisten in das französische Konzentrationslager Camp de Gurs deportiert wurde. Dort starb sie am 26. April 1941 im Alter von 67 Jahren.

Zum Abschluss sprachen die Anwesenden ein Gebet und stellten eine Kerze an dem Stolperstein für Alice Fleischel ab. Es folgte eine Minute bedächtigen Schweigens. Elisabeth Burkart erinnerte zum Abschluss der Zusammenkunft daran, dass auch heute viele Menschen unter Krieg und Verfolgung litten und Hilfe bräuchten.

Geschichte des Gedenktages

Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ist ein gesetzlich verankerter Gedenktag und wurde am 3. Januar 1996 auf Initiative des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog hin bundesweit eingeführt und auf den 27. Januar festgelegt. Es ist das Datum, an dem im Jahr 1945 Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreiten. Der Tag soll an all jene Menschen erinnern, die unter dem totalitären, nationalsozialistischen Regime entrechtet, verfolgt und ermordet wurden und alle Generationen zu einem wachsamen Umgang mit der Geschichte aufrufen. Im Jahr 2005 wurde der 27. Januar von den vereinten Nationen zum internationalen Gedenktag erklärt. (emi)