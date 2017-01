Radolfzell Geburtshilfe: Stadt nimmt Landkreis wieder in die Pflicht

Die Zukunft der Geburtshilfe in Radolfzell ist weiterhin ungewiss. Nachdem der Kreistag im Dezember die Verantwortung an die Stadt abgegeben hatte, hat der Gemeinderat von Radolfzell nun seinerseits beschlossen, den Landkreis wieder in die Pflicht zu nehmen.

Am Willen der Stadträte scheitert es nicht. Die Geburtshilfe am Krankenhaus Radolfzell soll erhalten werden. Darüber war sich der Gemeinderat schon in der Sondersitzung am 29. Dezember einig. Allein die Frage nach den Möglichkeiten war in der jüngsten Sondersitzung zu diesem Thema am Dienstagabend noch nicht geklärt. Der Grund sind nach wie vor in erster Linie juristische Hürden, die es der Stadt Radolfzell erschweren, die Geburtshilfe indirekt zu finanzieren. Oberbürgermeister Martin Staab warnte die Stadträte vor einem Beschluss, wonach die Stadt als Besteller der medizinischen Leistungen auftreten könnte. Ein solcher Beschluss sei rechtswidrig, daher müsse er ihm widersprechen, sagte Martin Staab und plädierte gleichzeitig dafür, einen anderen Weg zu gehen, der im Beschluss der Sitzung vom 29. Dezember ebenso enthalten ist. Demnach soll die Verantwortung an den Landkreis delegiert werden und der Landkreis gebeten werden, als Besteller der medizinischen Leistungen aufzutreten. Für den bestünden die rechtlichen Schwierigkeiten nicht. Dafür gibt es bei diesem Lösungsversuch möglicherweise ein anderes Problem: In seiner Sitzung vom 19. Dezember hatte der Kreistag dies bereits abgelehnt. Nachdem die Finanzierung durch die Stadt Radolfzell allerdings gesichert wäre, hofft der Gemeinderat auf eine neue Chance bei den Mitgliedern des Kreistags.

Am Bodensee sei man Nebel gewohnt, kommentierte Christof Stadler von der CDU die komplizierte Situation. Allerdings sei es eine gewaltige Ladung von Nebel und Schnee, die im Bezug auf die Geburtshilfe entstanden sei. Die Verantwortung an den Landkreis zu delegieren, sei seiner Meinung nach die einzige Chance, um die Station am Radolfzeller Krankenhaus zu erhalten. Außerdem sei er dafür, Landrat Frank Hämmerle zur nächsten Gemeinderatssitzung einzuladen. Bekräftigt wird Christof Stadler von seinem Fraktionskollegen Bernhard Diehl. Wenn die rechtliche Situation nicht geklärt werden könne, sei der Kontakt zum Landrat der nächste Schritt. Das habe die CDU bereits in der vergangenen Sitzung in ihrem Antrag ausformuliert, der dann ja auch beschlossen worden sei. Auch Norbert Lumbe von der SPD sprach sich dafür aus, den Landkreis wieder in die Pflicht zu nehmen: "Der Weg ist, Druck auf das politische Gremium auszuüben, dass die Entscheidung am 19. Dezember nicht getroffen hat." Gleichzeitig machte Norbert Lumbe deutlich, wie wichtig der Schritt von der guten Absicht zur konkreten Umsetzung sei: "Es geht nicht mehr um politische Bekenntnisse, die hören sich nur gut an."

Siegfried Lehmann von der Freien Grünen Liste geht der Lösungsversuch über den Kreistag nicht weit genug. Parallel dazu müsse die Möglichkeit, dass Radolfzell selbst das Bestellerprinzip ausübe, weiterverfolgt werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für diesen Fall müssten also trotzdem weiter abgeklärt werden: "Wir müssen alle Wege sauber abschöpfen." Diese beiden Wege zu verfolgen beschlossen die Gemeinderatsmitglieder anschließend einstimmig, ebenso wie Landrat Frank Hämmerle zur nächsten Sondersitzung zum Thema Geburtshilfe einzuladen. Die Sitzung soll nächste Woche stattfinden. Ein genauer Termin stand noch nicht fest.

Bekenntnisse

Dass das Thema Geburtshilfe nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein politisches ist, wurde auch in der Sitzung am Dienstag wieder deutlich. Emotional wurde es, als Martina Gleich von der CDU von Oberbürgermeister Martin Staab eine persönliche Willenserklärung zum Erhalt der Geburtshilfe forderte. Sie wolle von Martin Staab hören, dass er die Geburtshilfe wolle, so Martina Gleich. Man könne seine Absichten ja auch durch Taten kundtun, antwortete Staab. Er sei seit Wochen mit keinem anderen Thema mehr beschäftigt und habe sogar auf seinen Weihnachtsurlaub verzichtet. Natürlich wolle er die Geburtshilfe. Rechtwidrige Beschlüsse zulassen, dürfe er trotzdem nicht. (lmj)