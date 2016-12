Radolfzell Geburtenstation: SPD nennt Beschluss des Kreistages politische Bankrotterklärung

Zur Sitzung des Kreistages, bei der das Thema Geburtenstation diskutiert wurde, nimmt die Radolfzeller SPD Stellung.

In der Debatte über die drohende Schließung der Geburtenstation im Radolfzeller Krankenhaus hatten sich viele eine wegweisende Entscheidung des Kreistages erhofft. Die blieb in der Sitzung am Montag jedoch aus. Der Kreistag gab die Verantwortung an Radolfzell ab, sicherte eine Defizitgarantie des Landkreises von bis zu 100 000 Euro auf fünf Jahre zu.



Eine politische Bankrotterklärung sei das, heißt es in einer Pressemitteilung der Radolfzeller SPD. Dass der Kreistag vor einer schwierigen Entscheidung stehe, sei klar gewesen. Selbst damit, dass am Ende ein ablehnender Beschluss stehe, habe man rechnen müssen. Das, was im Kreistag geschah, sei aber eine Bankrotterklärung der politischen Klasse: "Wenn selbst erfahrene Kommunalpolitiker erklären, dass sie die zu Grunde liegende Problematik nicht verstehen, dass ihnen nicht anderes einfiel, als Verantwortung umzuinterpretieren in ein Schwarzer-Peter-Spiel, dann konterkariert man Amt, Funktion und Rolle derjenigen, die ein demokratisches Mandat haben."



In einer Zeit, in der auf allen politischen Ebenen darüber diskutiert werde, wie wichtig es sei, für klare Entscheidungen zu sorgen, um politische Glaubwürdigkeit zurück zu gewinnen, bestätige der Kreistagsbeschluss das Gegenteil. Die SPD-Fraktion werde mit den anderen Fraktionen des Gemeinderats und Oberbürgermeister Martin Staab alles Notwendige unternehmen, um darüber Klarheit zu schaffen, was jetzt noch getan werden kann, um die Geburtshilfe in Radolfzell zu behalten.