Markelfingen Gebinde mit 3000 handbemalten Eiern an der Ampelkreuzung in Markelfingen

Gebinde mit 3000 handbemalten Eiern an der Ampelkreuzung in Markelfingen

Der neue Stolz von Markelfingen ist ein Osterbrunnen – jedes der 3000 Eier erzählt eine Geschichte

Der Landkreis Konstanz ist um eine Attraktion reicher. In monatelanger Vorarbeit steht seit Samstag an der Ampelkreuzung in Markelfingen der erste Osterbrunnen mit mehr als 3000 handbemalten Eiern. Es lohnt sich ein genauer Blick auf das österlicher Gebinde – jedes Ei erzählt seine eigene Geschichte. Pfarrer Michael Hauser segnete den Brunnen als Zeichen des wiederkehrenden Lebens in der Gemeinde.

Die Schlosserei Repnik fertigte die mehrere Meter langen Metallbögen für das Gerüst und verankerte es um den Markelfinger Dorfbrunnen. Für die Dekoration haben als Initiatoren Veronika Harter und Rosmarie Stärk acht Thuja-Bäume und eine ganze Hecke in maßgerechte Sträußchen geschnitten und mit 2,4 Kilometer Bindedraht und in vier Schichten um den etwa drei Zentimeter dicken Metallbogen gebunden. Sechs genauso starke wie feinfühlige Männer trugen am Vortag den fertig gebundenen und mit tausenden Eiern dekorierten Osterbogen vom Schopf zum Brunnen. Die Eier sind auf lange Holzstäbe gestülpt und in den mit Zweigen ummantelten Metallbogen versenkt. Jede ungeschickte Transport-Bewegung hätte die Eier zerbrochen.

Der Osterbrunnen in Markelfingen ist ein farbenfrohes Spektakel. Blumen- und Tiermotive wechseln sich mit marmorierten oder mit Fasnet- und Kindermotiven ab. Drei Straußeneier zeigen Markelfinger Gebäude und das Wappen der Gemeinde. Kinder der Dorfschule bemalten 100 Eier, die auf einen eigenen Kranz gesteckt wurden.

Der aus Oberfranken stammende Brauch verbreitete sich über Bayern bis an den Untersee. Die Osterbrunnen sind mit den Symbolen Wasser, Ei und grünen Zweigen als Zeichen des Lebens dekoriert. Die Bedeutung des Wassers wurde mit einer reich verzierten Krone unterstrichen. Zum Vergleich: Die oberschwäbische Gemeinde Oberstadion sicherte sich mit 27 000 Eiern ihres Osterbrunnens einen Eintrag ins Rekordbuch.