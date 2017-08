Radolfzell Ganz in Weiß mit einem Kräuterstrauß

Ganz in Weiß mit einem Kräuterstrauß

„Dîner en Blanc“ nennt sich die kulinarische Veranstaltung für 750 Teilnehmer am 19. August am Radolfzeller Seeufer. Die Stadt deckt eine festliche Tafel, die weiß gekleideten Gäste bringen die Getränke und Speisen mit.

„Es soll schön sein“, wünscht sich Tina Hanstein, Leiterin der Tourist- und Stadtmarketing GmbH für das „Dîner en Blanc“ am Samstag, 19. August. Am liebsten hätte sie Stühle gehabt, 750 Stühle überzogen mit weißen Hussen für elegantes und bequemes Sitzen. Ideal wären die auch bei engen Röcken, mit denen sich schlecht über Bierbänke steigen lässt. Aber die Stühle seinen „nicht darstellbar“ gewesen, wie sie sagt, also waren sie unbezahlbar. Nun kommen komplette Biergarnituren, 80 bis 85 Stück braucht es davon.

Kleines Rechenexempel: Wenn jeweils neun Personen an 83 Tischen sitzen, haben 750 Platz. Denn ein feines Abendessen mit 750 Radolfzellern und ihren Gästen ist das erklärte Ziel für diese Veranstaltung zum Stadtjubiläum. Die Bierbänke werden mit weißem Tuch überzogen, die Tische mit Tischtuch bedeckt. Als Deko sind Kräutertöpfe geplant, die passend zu den mitgebrachten Speisen auch geplündert werden dürfen. Essen und Getränke bringen die Teilnehmer mit. Silvia Scharmacher aus Markelfingen wird an einem Stand zusätzlich Häppchen und Getränke anbieten, natürlich auch ihre süßen Bodensee-Trüffeln. Auch ein Kaffee-Mobil wird anrücken – für den Espresso danach. Vorreiter für diese Veranstaltung ist übrigens Markelfingen, wo sich sommers seit einigen Jahren etwa hundert Leute an einem Abend zum gemeinsamen Dinieren treffen.

Als Demonstrationsobjekt wurde zum Pressegespräch an der Hafenmole eine Pfefferminze mitgebracht. Praktisch wäre die Minze für den Aperitif „Hugo“, das Basilikum rechterhand würde sich zu Tomaten fügen. Die Speisen sind denn auch die einzigen Komponenten, die farbig sein dürfen. Die Kleidung, und das ist der Hit des gemeinsamen Speisens, kann leger oder schick sein, aber in jedem Fall: Weiß.

Als Geschirr wünschen sich die Veranstalter ebenfalls weiße, möglichst abwaschbare Teller und Schüsseln, Gläser sind dazu erlaubt. „Eine Ausnahme vom Glasverbot an der Mole, das weiterhin gilt“, wie OB Martin Staab bei der Gelegenheit betont. Umrahmt wird das Abendessen von Musik, das Duo Rudolf Hartmann (Akkordeon) und Menuhin Reinen (Violine) werden spielen. Mal hier mal da, denn die Tafel ist lang: Sie wird sich vom Schatten unter den Platanen über den Weg in Richtung Bootsverleih ziehen.

Das gemeinsame Abendessen für 750 Gäste wird die zweite von drei großen Jubiläumsveranstaltungen, für die Nina Hanstein und ihr Team verantwortlich zeichnet. „Die Herausforderung liegt hier ganz klar in der Logistik“, sagt sie. Die erste Veranstaltung war die Sternfahrt auf dem Untersee, bei der sich am 6. Mai die frisch getaufte MS Stadt Radolfzell mit drei weiteren Schiffen traf. Die dritte Veranstaltung unter ihrer Regie wird das SWR1 Pfännle sein, ein kulinarischer Markt beim Konzertsegel am 24. September.

Das „Dîner en Blanc“ ist auch der Auftakt zum kulinarischen Teil des Stadtjubiläums. Das nächste Schwerpunktthema, auf das sich auch Oberbürgermeister Staab freut. Denn er weiß nicht erst seit den Abendmärkten und dem Hausherrenfest: „Die Radolfzeller essen und trinken gerne.“ Sie reden auch gerne miteinander. So hofft Kulturchefin Angélique Tracik wiederum, dass sich viele Menschen treffen und austauschen werden. Die besten Rezepte für Dips und Salate könnten bereits ein Anfang sein.

Das einzige, was dem geplanten Genuss im Wege stehen könnte, ist schlechtes Wetter, denn dann muss die Veranstaltung ausfallen. Ein überdachter Ersatzort, zumal ein so schöner wie am Seeufer, steht leider nicht nur Verfügung. Genauso wenig wie ein Ersatztermin. Also heißt es Daumen drücken ­­– und immer auf einen guten Draht nach oben achten, wie der Oberbürgermeister meint.

So kann man teilnehmen

Der Eintritt ist frei. Allein den Jubiläumspin sollten die Besucher besitzen, den es für fünf Euro bei der Tourist-Information gibt. Dort lassen sich auch Sitzplätze reservieren. Die Reservierung gilt bis zum 19. August, 19 Uhr. Besucher ohne Reservierung können am Abend versuchen, einen Platz zu ergattern. Bei schlechtem Wetter fällt das Dinner aus. Infos: Tourismus- und Stadtmarketing, Tel.: (07732) 81 500, www.radolfzell-tourismus.de