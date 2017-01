Radolfzell Ganz Böhringen ist stolz auf die neue Spielelandschaft

Die Böhringer Schule feiert die Eröffung ihres Gemeinschaftsprojekts. Es könnte zu einem Ort der Begegnung für das ganze Dorf werden.

Unter großem Jubel von 150 Grundschulkindern und Kindern der Grundschulförderklassen eröffnete die Böhringer Schule mit allen Projektbeteiligten ihre neue weitläufige Spielelandschaft. Erst vor zwei Jahren wurde die Erfüllung dieses lang gehegten Wunsches von Kindern, Eltern und Schulleitung in Angriff genommen. „Der Spielplatz ist spitze geworden, es ist eine richtige Aktivlandschaft entstanden“, so Oberbürgermeister Martin Staab in seiner Eröffnungsrede. Er wertet den neuen Spielplatz, der auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, als „ganz tolles Projekt“ mit Vorbildcharakter. Hier sei in Gemeinschaft von öffentlicher Hand, Stiftungen, Lehrern, Eltern und Kindern etwas entstanden, das ein einziger Akteur allein in dieser Qualität und Zeit nicht hätte verwirklichen können, betonte er. Einen besonderen Dank für engagierten Einsatz sprach er Schulleiterin Alexandra Biechele und Konrektor Karlheinz Schiller aus wie auch dem städtischen Projektleiter Henryk Haberl, der so gute Angebote von den Firmen erhalten hatte, dass OB Staab noch eine frohe Botschaft verkünden konnte: „Wir sind mit mehr als 7000 Euro deutlich unter dem Budget geblieben!"

Mit einem kraftvollen „Guuuten Mooorgen, Herr Staab“ – ganz nach alter Schule – wurde das Stadtoberhaupt von den Kindern empfangen. Zur feierlichen Eröffnung führte der Schulchor unter Leitung von Christiane Theurer-Buck und Christian Buck an der Gitarre ein kleines musikalisches Rahmenpogramm auf. Sechs Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse brachten mit kleinen Aussagen und in Verform spürbar von Herzen kommend ihre Freude auf die Pausen und den neuen Spielplatz zum Ausdruck. Auch wenn es sich warm anzuziehen galt, die Kinder brannten darauf, rauszugehen und das Eröffnungsband durchzuschneiden. Entsprechend kurz fassten sich die Redner. Schulleitung, Förderverein, Ortsvorsteher Bernhard Diehl und Elternbeiratsvorsitzende Antje Hauck dankten insbesondere der Sparkassen-Stiftung und der Werner und Erika Messmer-Stiftung für ihre großzügige Unterstützung, aber auch den Eltern und Kindern, die mit einem Sponsorenlauf auf Anhieb 10 000 Euro an Spendengeldern einbrachten und dem Vorhaben Fahrt gaben.

Rektorin Alexandra Biechele berichtete, wie es zu dem Projekt kam, von dem man sich unter anderem eine qualitative Aufwertung der Schule für die Ganztagesbetreuung verspricht. Im Ganztagesbereich und im Lehrerkollegium war der Wunsch aufgekommen, das schöne große Gelände pädagogisch zu nutzen, zum einen, um den Kindern Raum für gemeinsame Aktivitäten und Spaß zu bieten, zum anderen, um Bewegungsmängel auszugleichen, die der ganztägige Schulbetrieb mit sich bringt. Bewegung fördere aber nicht nur Geschicklichkeit, Kraft und Balancegefühl, sondern auch soziales Lernen, wie Rücksichtnahme aufeinander, Geduld und Hilfsbereitschaft, führte sie an. Vor allem aber stärke das Projekt das Gemeinschaftsgefühl.

Eine kleine Gruppe von Lehrkräften habe sich gemeinsam mit dem Förderverein auf den Weg gemacht, Pläne zu entwerfen, Firmen zu kontaktieren und gemeinsam mit der Stadt einen Finanzplan zu erarbeiten. Sie freue sich, dass mit dem neuen großen Spielplatz mitten im Ortskern von Böhringen eine Aktivlandschaft entstanden sei, die von Jung und Alt genutzt werden könne. Weitere Bänke und Tische, so Konrektor Karlheinz Schiller, sollen nicht nur zum Plaudern und Verweilen einladen, sondern vielleicht auch ein grünes Klassenzimmer ermöglichen. Voll des Lobes über den neuen Spielplatz war auch Ortsvorsteher Bernhard Diehl, für den die Gemeinschaftsleistung der vielen Akteure ein Beweis für die Verbundenheit mit der Schule und dem Ortsteil ist. Schwungvoll – die Freude ins Gesicht geschrieben – sangen alle Kinder „Spielen macht Spaß“, bevor es zum feierlichen Durchschneiden des roten Bandes nach draußen ging. Dann gab es kein Halten mehr. Unter lautem Freudengeschrei stürzten sich die Klassen auf die Spielgeräte.





Es ist noch Geld übrig