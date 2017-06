Radolfzell Gala der Akrobaten und Jongleure in Radolfzell

Gala der Akrobaten und Jongleure in Radolfzell

Die Jonglage-Convention der "Drop am See" feierte ihr zehnjähriges Bestehen mit einem mehr als zweistündigen Programm.

Vier Generationen im völlig ausgebuchten Milchwerk: Es müssen schon Artisten in der Stadt sein, die alle Altersgruppen gleichermaßen anziehen können. Mit einem Gala-Abend der Akrobaten und Jongleure feierte die Jonglage-Convention der "Drop am See" ihr zehnjähriges Bestehen mit deutschen Meistern im Rope Skipping, einem Jongleur aus dem Cirque du Soleil und Talentsiegern aus Nachwuchswettbewerben. Staunende Augen, offene Münder und lachende Stimmen bei Artisten mit Kraft, Eleganz und Perfektion sowie einer Extraportion Clownerie. Das mehr als zweistündige Programm wurde mit einer nächtlichen Feuershow vor dem Milchwerk gekrönt.

Gleich mit 16 Akrobaten kam die Gerlinger Jongliergruppe mit Ringen, Keulen, Bällen und Bändern in einer ausgefeilten Choreografie für Massen gleichzeitig auftretender Artisten auf die Bühne. Kemal Essensoy verband seine Wurf-Jonglagen mit Humoresken und bat eine Dame aus dem Publikum zur Assistenz – ein gekonnt abgewickeltes Krisenmoment jeglicher Show, bei dem Fremde in Jonglagen einbezogen werden.

Bernhard Zandel zeigte, was sich hinter Warteschleifen sogenannter Service-Nummern verbirgt. Ein Dartkünstler wollte in seinen Clownerien nicht gestört werden. Viel nackte Haut bekam das Publikum von Jannek Radeck und Samuel Straubmeier bei einem Striptease mit Wurfkeulen zu sehen. Das Duo Peruna ließ mit seiner Hebe-Akrobatik die Münder ebenso offen stehen wie die aus sieben Metern im Vertikaltuch sich herunterstürzende Artistin Tamara Arendt.

Hochgeschwindigkeit präsentierten Markus Furtner an den Teufelstöcken und das Team Jamm mit seiner atemberaubenden Seilsprung-Akrobatik. Einen Himmel voller Keulen entwarfen die Bewegungskünstler aus Gilching. Stimmungsvolle Licht-Artistik mit Pois und Keulen brachten der Circus Cassinetto und Verena Rau auf die Bühne.

