Radolfzell GPS-Gerät führt zu gestohlenen E-Bikes

Und das ist nur einer der Erfolge, den die Radolfzeller Polizei zu vermelden hat. Auch ein anderer Ladendiebstahl konnte aufgeklärt werden.

Radolfzell – Gleich zwei Fälle von Diebstahl löste die Polizei am vergangenen Freitag. Beamte stellten in einem Wohngebäude in der Zeppelinstraße drei Elektrofahrräder, auch Pedelecs genannt, sicher. Der Wert der Räder beläuft sich auf etwa 11 000 Euro. In einem der Fahrräder ist ein GPS-Sender verbaut. Dadurch konnte der Eigentümer seinen gestohlenen Drahtesel orten und die Örtlichkeit den Beamten mitteilen. Anschließend durchsuchte die Polizei das betreffende Gebäude. Sie fanden das Diebesgut und nahmen zudem zehn Männer sowie eine Frau vorläufig fest. Schließlich erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 27-Jährigen: In seinem Zimmer lagen die Originalpreisschilder der Fahrräder. Laut Bericht der Polizei wurden sie bei einem Einbruch im August gestohlen. In dem Fall waren die Täter in die Verkaufsräume eines Fahrradgeschäfts in der Tegginer Straße eingedrungen. Dabei erbeuteten sie zwei Elektrofahrräder. Unmittelbar nach dem Fall suchte die Polizei nach Personen, die eventuell den Einbruch beobachtet hatten. Der zweite nun gelöste Fall betrifft einen 23-Jährigen. Der räumte gegenüber der Polizei einen Ladendiebstahl in einem Radolfzeller Baumarkt ein. Jedoch bestreitet er eine Mittäterschaft an dem Einbruch. Damals hatte er mehrere Artikel aus den Verkaufsregalen genommen und in seinen Rucksack gesteckt. Als der 23-Jährige den Baumarkt verlassen wollte, sprach ihn eine Angestellte an, woraufhin er flüchtete. Dabei verlor er den Rucksack. Darin waren neben dem Diebesgut ein Mobiltelefon sowie der Personalausweis des Mannes. Der Täter des Einbruchs sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.