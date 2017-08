Radolfzell Fulminantes Abschlusskonzert der Sommerakademie

Weit über 500 Besucher feierten die herausragenden musikalischen Darbietungen der Meisterschüler beim Abschlusskonzert der 24. Radolfzeller Sommerakademie im Milchwerk.

"Wir freuen uns auf ein hochklassiges Konzert und sind besonders gespannt auf die Preisträger" – mit diesen Worten begrüßte Angélique Tracik, Kultur-Fachbereichsleiterin der Stadt Radolfzell, die Besucher beim Abschlusskonzert der Sommerakademie. 23 Studentinnen und Studenten aus acht Nationen hatten in den vergangenen Tagen an den Meisterkursen für Klavier, Violine und Violoncello teilgenommen und die Radolfzeller bei ihren elf Konzerten in der ganzen Stadt begeistert. Mehr als 3000 Liebhaber der klassischen Musik freuten sich über die erstklassigen Darbietungen, die sich ihnen vom 1. bis 8. August auf dem Gerberplatz, in der Christuskirche und bei Matinees auf der Mettnau boten. Besonderen Dank richtete Angélique Tracik an die Musikschule unter der Leitung von Hans Heinrich Hartmann, welche eine große Bereicherung für die Kultur Radolfzells darstelle.

Eröffnet wurde das Abschlusskonzert von Rika Tanimoto aus Japan an der Violine mit dem Allegro des Violinkonzerts G-Dur, KV 216 von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Werk wurde von Mozart im Alter von 19 Jahren komponiert und von seinem Biografen Alfred Einstein als Wunder in Mozarts Schaffen bezeichnet. Am Klavier begleitet wurde Rika Tanimoto bei ihrer beeindruckenden Darbietung von Alexander Sonderegger. Von Wolfgang Amadeus Mozart spannte sich der musikalische Bogen weiter zu Robert Schumann. Benedikt Rivinius präsentierte aus den "Bunten Blättern op.99" drei Stücke auf höchstem Niveau.

Bei dem darauffolgenden Allegro non troppo aus der Sonate e-moll op. 38 von Johannes Brahms brillierte Richard Verna am Violoncello, begleitet von Srebra Gelleva am Klavier. Begeisterten Beifall erhielt auch Eva Otto für ihre mitreißende Interpretation der Sonate Nr. 3 von Eugène Ysae. Die 14-jährige Eva Otto nimmt bereits zum dritten Mal an der Sommerakademie teil. Besonders beeindruckt habe sie die tolle Atmosphäre bei den Konzerten, berichtete Eva Otto nach dem Abschlusskonzert. Sie verfolge das große Ziel, Musik zu studieren und sich als Violin-Solistin zu etablieren.

Meisterschüler Yuya Okamoto wählte für seine Darbietung beim Abschlusskonzert ein Stück von Toshir Mayuzumi, einem Komponisten aus seinem Heimatland Japan. Dass der Komponist sich zu Recht selbst als experimentellen und abenteuersuchenden Komponisten bezeichnete, wurde durch das von Yuya Okamoto am Violoncello dargebotenen Stück "Bunraku" deutlich. Die Mischung aus rhythmischem Zupfen und melodischem Streichen begeisterte das Publikum und ließ erahnen, dass Yuya Okamoto zu den Preisträgern der Akademie gehören würde.

Einen großartigen Abschluss fand das Konzert durch das von Ryo Yamanishi am Klavier dargebotene Stück "La Valse" des französischen Komponisten Maurice Ravel. Ryo Yamanishi nimmt ebenfalls bereits zum dritten Mal an der Sommerakademie teil. Begeistert hätten ihn vor allem das Publikum und die fantastischen Lehrer. Unter den Studenten der Akademie habe er viele neue Freunde gefunden und er hoffe, bereits ab nächstem Jahr in Freiburg studieren zu können.

"Ich bin beeindruckt, wie man schon in jungen Jahren zu solchen Fähigkeiten kommen kann", berichtete Stefan Drews, der im Namen des Rotary Clubs Radolfzell-Hegau zwei Förderpreise überreichte. Die Sommerakademie habe mit dem Abschlusskonzert einen faszinierenden und eindrucksvollen Abschluss gefunden. Die Förderpreise des Rotary Clubs wurden an Yuya Okamoto und Ryo Yamanishi, beide aus Japan, verliehen. Die Sonderpreise wurden von Wolfgang Metz im Namen des Fördervereins der Sommerakademie an Eva Otto und Richard Verna übergeben, deren Leistung "Appetit aus das nächste Jahr" mache. Gekrönt wurde der musikalische Abend durch die Verleihung eines Publikumspreises. Fachbereichsleiterin Angélique Tracik überreichte den anonym gestifteten Preis an Anna Schweinberger für ihre herausragenden Leistungen an der Violine.

Fazit und Ausblick

Bei der 24. Internationalen Sommerakademie in Radolfzell wurden 23 Studenten aus acht Nationen in Meisterkursen am Klavier, an der Violine und am Violoncello unterrichtet. Die Meisterschüler stellten bei elf Konzerten ihr Können unter Beweis und begeisterten insgesamt mehr als 3000 Besucher. Beim fulminanten Abschlusskonzert im Milchwerk wurden fünf Meisterschüler für ihre herausragenden Leistungen mit Förder- und Sonderpreisen ausgezeichnet. Der Meisterkurs für Dirigenten-Schüler findet vom 11. bis 16. September statt. Liebhaber der klassischen Musik können sich auf das Abschlusskonzert mit der Südwestdeutschen Philharmonie am Samstag, 16. September, 20 Uhr im Milchwerk freuen.