Radolfzell Für die Mettnaukur wird ein Architektenwettbewerb ausgelobt

Gemeinderat stimmt den Zentralisierungs-Plänen der medizinischen Reha-Einrichtungen zu

Radolfzell – Die medizinischen Reha-Einrichtungen der Stadt Radolfzell auf der Mettnau, kurz Mettnaukur, dürfen einen Architektenwettbewerb für eine Zentralisierung rund um die Hermann-Albrecht-Klinik und dem Scheffelschlösschen ausloben. Der Gemeinderat der Stadt Radolfzell hat die überarbeitete Baukonzeption und den Start in ein neues Bebauungsplanverfahren einstimmig auf den Weg gebracht. Auf Vorschlag der Freien Grünen Liste soll der Architektenwettbewerb ein Ergebnis bringen, das eine "modulare Umsetzung" – sprich in einzelnen Baublöcken – ermöglichen soll. Die CDU beharrt auf einem für alle zugänglichen Weg vom Scheffelschlösschen zum Mettnauturm.

Das grundsätzliche Konzept, die Zentralisierung der Kur und damit die langfristige Aufgabe der Kurparkklinik und der Werner-Messmer-Klinik, ist in der Beratung des Gemeinderats erst gar nicht mehr diskutiert worden. Oberbürgermeister Martin Staab beschrieb als Ausgangslage den Verzicht auf Flächen des Strandbads und des Tennisclubs: "Wenn wir weniger Fläche verbrauchen, müssen wir in die Höhe gehen."

In dem von Kurdirektor Eckhard Scholz vorgestellten und favorisierten Entwurf sind das drei fünfgeschossige Quader mit Lichthof rund um das jetzige Kurmittelhaus. Scholz baute vor, dies sei noch nicht das Endergebnis: "Wir reden hier von einer Machbarkeitsstudie." Wenn es in die Umsetzung komme, müsse der Entwurf gefallen. Auch der Kurdirektor weiß: "Das muss dem Gast gefallen." Ganz klar sei ein Standbein der Einrichtung die Lage auf der Mettnau, "das wissen wir, das wollen wir nicht verbauen".

Grünen-Stadtrat Siegfried Lehmann setzte wegen dieses Anspruchs auf den Architektenwettbewerb: "Das Ergebnis muss stimmig sein." Auch angesichts der ungelösten Verkehrsthematik bremste er den großen Wurf etwas ein: "Diese Planung muss auch mit einer Teilrealisierung möglich sein." Christof Stadler von der CDU konnte dem Antrag der Grünen, in Etappen zu bauen, mitgehen: "Bewegung ist Leben", spielte Stadler auf den Werbespruch der Mettnaukur an. Deshalb fehlte ihm, dass man nicht ein neues Schwimmbad in die Konzeption aufgenommen hat: "Wir werden nicht glücklich mit einer Teilsanierung des Kurmittelhauses."

Susann Göhler-Krekosch (SPD) warnte vor Maximalforderungen beim Kurmittelhaus: "Wir sollten bescheiden sein und es auf den neusten Stand bringen, wir können nicht alles bezahlen." Miteinander solle man schauen, dass die vorgelegten Entwürfe passen: "Der Gemeinderat muss aufpassen, dass nicht zu große Klötze hinkommen." Ihr Fraktionskollege Norbert Lumbe sorgte sich schon um die Zukunft der Gemeinsamkeit: "Der Teufel liegt im Detail. Die heutige Einigkeit wünsche ich mir auch auf der Strecke, die vor uns liegt." Walter Hiller von den Freien Wählern hatte einen dringlichen Wunsch: "Bitte künftig bei diesem Prozess die Öffentlichkeit mitnehmen."

Geschätzte Kosten

Bei den Fragen der Finanzierung der Zentralisierungspläne auf der Mettnau windet sich Kurdirektor Eckhard Scholz in der Öffentlichkeit. So auch im Gemeinderat auf die Nachfrage von Stadtrat Helmut Villinger (CDU). Als Kostenschätzung nannte Scholz: "Wir sind von 40 Millionen Euro ausgegangen."