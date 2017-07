Radolfzell Für 30 Euro im Monat auf dem Messeplatz parken

Ab August gilt in Radolfzell eine neue Parkgebührensatzung

Radolfzell – Die neue Zeitrechnung der Parkgebühren auf öffentlichen Flächen tritt zum 1. August in Kraft. Dann kostet auf den bewirtschafteten Parkplätzen der Stadt Radolfzell das Parken ein Euro in der Stunde. Das hat der Gemeinderat bei einer Gegenstimme beschlossen. Für Dauerparker gibt es zwei Parkzonen mit unterschiedlichen Monatstarifen zu 30 und 60 Euro (siehe auch Grafik).

Die vorgesehene Preissteigerung für den Strandbad-Parkplatz war Susann Göhler-Krekosch dann doch zuviel: "Wir brauchen dort einen familienfreundlichen Tarif." Auf den Antrag der SPD-Stadträtin wird für den Strandbad-Parkplatz bei der neuen Parkgebührensatzung eine Ausnahme gemacht. Statt wie in der Parkzone eins vorgesehen soll dort die Tageskarte keine 8 Euro, sondern nur 5 Euro kosten. Auch das sei schon eine Steigerung um 100 Prozent. Zudem bat Susann Göhler-Krekosch Stadtwerke-Chef Andreas Reinhardt, einen Flyer für den Shuttlebus ins Strandbad aufzulegen: "Es besteht ein Informationsdefizit, wir brauchen etwas, das das Angebot besser bewirbt."

Und noch eine Änderung gibt es in der jetzt vom Gemeinderat beschlossenen Parkgebührensatzung: Dauerparker müssen auf dem Messeplatz nun zahlen, aber nicht den Höchstsatz, weil die Stadt den Endausbau noch zurückgestellt hat und den Messeplatz vorerst nur trocken legt. Für Oberbürgermeister Martin Staab hat das zur Folge: "Wir werden zunächst auf eine weitere Ausbaustufe verzichten und bei den Dauerparkern nur einen verminderten Satz nehmen." Dann kostet das Parken auf dem Messeplatz ab 1. August 30 statt ursprünglich mal geplanten 60 Euro im Monat. Der reduzierte Monatstarif über 30 Euro wird auch auf den städtischen Parkplätzen am früheren Güterbahnhof und im Herzen verlangt.

Das Thema Dauerparkplätze bleibe der Stadt erhalten, so Staab. Die Nachfrage von Pendlern und Anwohnern nach Dauerparkplätzen im Innenstadtbereich steige stetig an: "Wir hoffen, dass wir bald ein Mehr an Dauerparkplätzen anbieten können." Erste Überlegungen, im Anschluss an die ehemaligen Güterhallen neue Flächen auszuweisen, gebe es.

Für Bewohner, gewerbliche Anlieger und öffentliche Einrichtungen mit Sitz in der "historischen Altstadt" – diese Unterscheidung nimmt die Parkgebührensatzung vor – kann die Stadtverwaltung laut der neuen Satzung eine begrenzte Anzahl von Dauerparkscheinen ausstellen. Die Gebühr beträgt 40 Euro im Monat, dazu kommt eine Verwaltungsgebühr, der Schein kann nur auf Antrag ausgegeben werden.

Zum neuen Parkkonzept gehört die gleichzeitige Absenkung der Stadtbus-Tarife durch die Stadtwerke. Die Fahrkarte passt sich künftig dem einstündigen Parktarif an und kostet ein Euro pro Erwachsenen, so der Plan von Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Reinhardt. Die Stadtverwaltung rechnet laut Vorlage damit, dass durch den günstigeren Bustarif sich die Ausschüttungen der Stadtwerke an die Stadtkasse verringern und die Erhöhung der Parkgebühren diesen Einnahmeverlust nicht ausgleichen.

Aus der Satzung