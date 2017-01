Radolfzell Frühschoppen an Dreikönig: Narren kritisieren Neubauten

Die Narrizella Ratoldi ist mit ihrem traditionellen Männerfrühschoppen in die Fasnacht gestartet. Rund 350 Männer haben sich dazu im Hecker-Gymnasium getroffen. Auch die Geburtshilfe war Thema.

Tränen lachend und nachdenklich kritisch – der Fasnetsauftakt der Narrizella Ratoldi zeigte beim traditionellen Männerfrühschoppen eine Bandbreite an unterschiedlichsten Humorformen. Die feine Ironie eines Präsidenten wie Martin Schäuble, die Leichtigkeit eines Witzes aus der Feder von Lothar Rapp oder der frontale Angriff auf die Lachmuskeln vom Fasnachts- Urgestein Wolfgang Drobig gehörten ebenso zum Programm wie der beißende und selbstkritische Spott eines Egon Kenke oder der baladenhafte Humor eines Bennie Brommer. Außerdem wurden die Zuhörer mit dem bissigen Humor des Duos Philipp Weidele und Malte Semrau, die das Denken als eine Illusion entlarvten, konfrontiert. Beim Dreikönigsfrühschoppen der Narrizella stimmten sich rund 350 Männer im Friedrich Hecker Gymnasium humorvoll auf die Fasnetssaison ein.

In dieser fünften Jahreszeit gibt es für die Narren in der Stadt einiges zu feiern: 750 Jahre Radolfzell, 50 Jahre Froschenkappelle und 15 Jahre Seetorquerung – nicht gebaut. Mit der neu errichteten Rampe am Milchwerk gebe es für die Radolfzeller allerdings einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie die Seetorquerung künftig aussehen könnte, scherzte Narrizella Präsident Martin Schäuble. Das Duo Weidele und Semrau vermutete hingegen beim Thema der Milchwerk-Rampe eine Bewerbung Radolfzells zur Vier-Schanzen-Tournee. Nimmt man den Frühschoppen als Stimmungsbarometer Radolfzeller Befindlichkeiten, so stand der Unmut über die baulichen Veränderungen der Stadt an der ersten Stelle. Weidele und Semrau finden hierfür in der Bütt klare Worte: Das Aussehen der Stadt werde mit teueren Wohnbauten versaut – das gute Alte zu Gunsten der neuen Alten abgerissen.

Scharf kritisierend und ausgestattet mit einem rabenschwarzen Humor machte Egon Kenke selbst vor der eigenen Narren-Hautevolee keinen Halt und forderte die Narrenzunft auf, sich unter das närrische Volk zu mischen. Kenkes Humor schockte, aber nur im ersten Moment. Das Gerangel um die Geburtenstation könne ihm zu Folge mit geringem finanziellen Aufwand durch Sturzgeburten gelöst werden, so sein sarkastischer Blick auf die leidliche Diskussion Radolfzeller Geburtenstatistiken. Das Urgestein Wolfgang Drobig reizte hingegen die Lachmuskeln der Narren – mit der von ihm gern in Kauf genommenen Nebenwirkung Muskelkater in den Wangen. Unnachahmlich reimend beschrieb Drobig die Techniken seiner Frau, ihn zur Hausarbeit zu verpflichten. Anlässlich der 750-Jahr-Feier warf er auch einen Blick ins Mittelalter, als ein Zahn noch mit der Zange gezogen und ein Diebstahl mit einer abgehackten Hand quittiert wurde. In Drobigs reimender Fantasie trifft Luther auf die Narrenmutter. Selbst die Shopping-Events seien damals mit Hinrichtungen attraktiv gestaltet worden.

„Essen ist der Sex des Alters“, resümierte Benni Brommer. Doch diese Erkenntnis verwunderte den Narren sichtlich. Brommer ging bei diesem Phänomen eher von einer Verschwörung aus. Die Industrie habe das Bedürfnis der Frauen erkannt, den Mann anders als nur im Schlafzimmer verwöhnen zu wollen, so seine These. Denn sie habe nützliche Haushaltsgeräte erfunden, die das Essen unwiderstehlich und schmackhaft mache. Und den Mann wohlbeleibt und träge. An der Gitarre deklinierte Benni Brommer schließlich den Abgesang des aktiven Liebeslebens und die vermeintlich neuen Reize einer Ehefrau.



Fahrplan der Narrizella

So geht es weiter: Am 28. und 29. Januar fährt die Zunft zum Treffen der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte in Markdorf. Vom 3. bis 5. Februar nimmt die Narrizella Ratoldi am Narrentreffen Hegau-Bodensee in Markelfingen teil. Die Narrenspiegel finden von 11. bis 13. Februar statt. Am 18. Februar veranstaltet die Holzhauergilde ihren Ball. Am 19. Februar findet der Kinderball statt, bevor am 23. Februar die eigentliche Fasnacht beginnt.

Weitere Termine auf: www.narrizella-ratoldi.com