Radolfzell Frühjahrskonzert der Chöre Eintracht Böhringen und Canti Nova

Beliebte Schlager, Liebeslieder und Musik, die einfach Spaß macht – so war das Frühjahrskonzert der Chöre Eintracht Böhringen und Canti Nova.

Radolfzell – Die Chöre Eintracht Böhringen und Canti Nova können kaum unterschiedlicher sein. Ersterer bedient sich am deutschen Liedgut, der andere singt ausschließlich fremdsprachige Melodien. Gemeinsam bieten sie bei ihren Frühjahrskonzerten einen abwechslungsreiche Auswahl populärer Gassenhauer und fast vergessener Schlager. Beim gemeinsamen Konzert in der Mehrzweckhalle Böhringen war für jeden Geschmack etwas dabei. Da die Chöre dafür bekannt sind, ihre Konzerte mit Gastauftritten von Tanzgruppen und Tänzern aufzulockern, war das diesjährige Frühjahrskonzert mehr als multikulturell. Auf der Bühne lösten sich im sehr unterhaltsamen Wechsel drei Generationen von Kulturschaffenden ab. In prächtigen Gewändern und mit orientalischen Tänzen folgte die Mädchen-Folkloregruppe des Alevitischen Kulturvereines der Einladung der Chöre nach Böhringen.

Zugegeben: Der Besucherandrang in der Mehrzweckhalle Böhringen ließ zu Wünschen übrig. Rund die Hälfte der Bestuhlung blieb unbesetzt. Das lag wohl weniger an der Qualität der Chöre als am 1. Mai Feiertag, der zu einem langen Wochenende außerhalb der Gemeinde eingeladen hatte. Wer dem Konzert fernblieb, hatte sicherlich etwas verpasst – insofern er ein Liebhaber klassischer Schlager in bunten Chorgewändern ist. Das vornehmlich ältere Böhringer Publikum klatschte und sang heimlich mit und feierte die Chöre immer wieder mit großem Applaus.

Frühjahrskonzerte laden zu schalkhaften Schlager oder zu illusteren Liebesliedern zur Frühlingszeit ein. "Junge Leute brauchen Liebe", so der Start in den Reigen der Lieder. "Nun ja – aus dem Respekt zur älteren Generation sollte man erwähnen, dass auch ältere Leute Liebe brauchen" eröffnet Dirigent Josef Weinert mit dem Gemischten Chor Eintracht Böhringen das Programm. Der Chor zeigte, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt (Bei mir bist du schön), dass Bauprojekte mit Schmiergelder geölt werden (Tango Korrupti) oder, dass nach all den gelebten Abenteuern die Liebe doch das schönste sei (Zucker im Kaffee).

Beim Chor Canti Nova unter der Leitung von Jutta Horton ging es – passend zur hormonbelasteten Frühjahrszeit – rund um die Liebe. Der Chor stimmt schmachtend in den Elvis Presley-Klassiker "Can´t Help Falling in Love" ein. Er zeigte die Ahnungslosigkeit in und die geschöpfte Hoffnung aus der Liebe und witzelte mit dem Sesamstraße-Klassiker "Mah na mah na" samt Handpuppen herum. Später nahm der Chor die Gäste auf eine sentimentale Reise in die 50er Jahre mit den Klassiker "in Blau gemaltes Blau", das unter "Volare" bekannt wurde, oder dem Kauf eines Eherings für die Angebetete. Das rundum gelungene Programm lockerte die 24-jährige Folklore-Lehrerin Baak Akku mit ihrer zwischen sechs und zwölf Jahre alten Mädchengruppe des Alevitischen Kulturvereines auf. Sie zeigten vier Tänze mit modern eingespielten anatolischen Melodien, die in der Türkei besonders bei Jugendlichen beliebt sind.

Zu den Chören

Der Gemischte Chor Eintracht Böhringen besteht aus den Chören Canti Nova und dem gemischten Chor. Höhepunkte des gemischten Chores sind die Frühjahreskonzerte in der Böhringer Mehrzweckhalle, die Promenadenkonzerte am Radolfzeller Konzertsegel sowie das Adventskonzert in der Böhringer Sankt Nikolauskirche. Der Chor Canti Nova singt alles was Spaß macht in allen Sprachen. Er präsentiert sich gemeinsam mit dem gemischten Chor wie auf Kurkonzerten am Konzertsegel wie auf Sommerfesten und Hochzeiten.