Radolfzell Froschenzunft kehrt in ihren Narrenpalast zurück

Die Froschenzunft hat in den vergangenen Jahren ihre Fasnachts-Veranstaltungen an verschiedenen Orten abgehalten. Nun verwandelt die Zunft wieder die Ratoldusturnhalle in ihren Narrenpalast.

Nach drei Jahren Fasnet im Scheffelhof und im Froschenstüble in der Güttinger Straße kehren die Froschen in ihre Heimat zurück. In diesem Jahr wird die Ratoldusturnhalle wieder zum Narrenpalast. Über Jahrzehnte hinweg hat die Froschenzunft dort Erfolgsgeschichte geschrieben und auch närrische Abenteuer erlebt. Jetzt sollen wieder alle Veranstaltungen dort gebündelt werden. "Zum einen haben sich die Veranstaltungen im Scheffelhof für uns wirtschaftlich nicht rentiert, weil uns nur die Eintrittsgelder blieben, zum anderen sorgte das 'Stüble' als zweiter Veranstaltungsort für Verwirrung bei den Besuchern", so Zunftmeisterin Birgit Zimmermann. Man wolle wieder eine zentrale Anlaufstelle für die Narren haben.

Mit der Schließung des Narrenpalastes hatte der Verein 2012 nicht nur auf den mit Umsatzeinbußen verbundenen Besucherrückgang reagiert, sondern auch auf die kräftezehrenden Arbeitseinsätze für die Mitglieder. Es wurde parallel dazu ein Partnerschaftsvertrag mit der Familie Böck geschlossen, die den Scheffelhof betreibt. "Die Mitglieder haben uns an der Hauptversammlung versichert, dass sie ihren Einsatz bringen und mitziehen. Das war Voraussetzung für die Fasnacht im Narrenpalast", unterstreicht Birgit Zimmermann. Man werde allerdings den Aufwand etwas reduzieren und kein Barzelt mehr aufbauen, sondern die Bar in der Halle betreiben.

Trotz allem gelte es für die sieben Veranstaltungen 98 Arbeitseinsätze von den Mitgliedern zu erbringen. Nachtwachen und Aufräumdienste seien hier noch nicht enthalten. Da nicht jeder der 133 Aktiven zur Verfügung stehe, sei der harte Kern an zwei bis drei Tagen gefordert. "Wir alle hoffen, dass wir durch den Narrenpalast wieder größeren Zulauf bekommen", macht Birgit Zimmermann deutlich. Viele Kapellen, Garden und närrischen Gruppen haben bereits ihren Besuch zugesagt. Drei große Trümpfe für Stimmung im Narrenpalast hat die Zunft mit ihrer Froschenkapelle und den Lustigen Hannoken sowie dem eigenen Fanfarenzug.

Erste Veranstaltung im Narrenpalast ist der Kinderball am Fasnachtssamstag, 25. Februar, 14 Uhr. Beibehalten wird der Froschenball am Fasnachtssonntag-Abend mit Programm der einzelnen Zunftgruppen, dem ein Aufwärmen nach dem großen Radolfzeller Fasnachtsumzug vorausgeht. Auch hier hofft man auf den Besuch vieler Narrengruppen. Hauptmusik an diesem Abend ist die Froschenkapelle. Wiederbelebt werden soll der Frühschoppen mit den Hannoken am Fasnachtsmontag, zu dem unter anderem die Ortsteilzünfte eingeladen sind. Am Fasnachtsdienstag steht der traditionelle Damenkaffee auf dem Programm und am Abend nach dem Fasnetverbrennen der Kehraus.

Die Froschen-Wanderung

1969 hat die Froschenzunft zum ersten Mal die Fasnet im Narrenpalast gefeiert. Der legendäre Froschenball als lange Zeit erster Ball der Fasnetsaison fand trotzdem im Scheffelhof statt. Erst am Fasnetsunntig wurde die Ratoldushalle für die Narren geöffnet. Dort gab es einen Frühschoppen, der als Übergang bis zum Umzug genutzt werden sollte. Wegen des starken Andrangs wurde die Halle auch während des Umzugs nicht geschlossen. Bereits 1992 hat die Froschenzunft schon einmal ihre Heimat aufgegeben. Gravierende Umsatzrückgänge und der Wunsch der Stadt, die Fasnachtsveranstaltungen im neu eröffneten Milchwerk zu bündeln, waren der Grund für acht Jahre Abstinenz. Im Jahr 2000 gelang der Zunft ein Neustart im Narrenpalast, der dann bis 2012 Froschen-Domizil blieb. Im Jubiläumsjahr 2013 zog man in den Scheffelhof um.