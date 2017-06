Radolfzell Froschenkapelle rockt nach langer Nacht beim Blasmusik-Frühschoppen

Es herrscht großer Andrang beim Blasmusik-Frühschoppen am Radolfzeller Konzertsegel – und die Lokalmatadoren geben bei ihrem Marathon-Programm alles.

Kein Konzertmuschel-Kuscheln beim Pfingstmontagsfrühschoppen, dafür Big-Blas-Rock auf großer Bühne am Konzertsegel: Die Froschenkapelle hatte Glück mit dem Wetter – angenehme Temperaturen bei bedecktem Himmel und nur wenige Regenschauer – und heizte dem wachsenden Publikum immer mehr ein. Auch wenn der Sonntagabend so seine Spuren hinterlassen hatte – die Stimme von Tobias (Tobi) Franz holperte noch – waren die Akteure in starker Form. Wie die Barfuß-Band La Brassbanda stand Franz noch ohne Schuhe auf der Bühne. Bruder Daniel änderte das mit entsprechendem Schuhwerk und "zivilisierte" so den Ansager und Trompeter der Froschen. Und auch die Musiker wirkten nach dem Blechfieber-Marathon noch etwas müde. Was sich aber änderte, da sie sich mit ihrem großen Programm – einer Mischung aus klassischen Polkas und Märschen sowie Schlagern, Rock, Medleys und Soundtracks – warm spielten und die Frühschoppler aufs Beste unterhielten.

Die waren um elf Uhr schließlich auch noch nicht alle wach. Beim Bodensee-Klassiker "Die Fischerin vom Bodensee" gab es eine Spezial-Einlage mit Mundstück-Geblubber im Wasserglas. Einen Sturm im Wasserglas entfachten die Froschen jedoch nicht. Dazu waren sie viel zu entspannt, obwohl so ein langes Programm – sie spielten bis in den frühen Nachmittag – einiges an Konzentration erforderte. Mit schwingenden Hüften begleiteten die Posaunen und Trompeten – es gibt keine Holzbläser und auch keine Frauen bei der Bläsercombo – unter anderem "Griechischer Wein" aus dem Udo-Jürgens-Medley. Tanzen und Spielen – laut Tobi Franz ein schwieriges Unterfangen – war nur mit Klemmmikrofonen umzusetzen, die zwar freie Bewegung, aber auch das Auswendig-Spielen voraussetzen.

Die Hommage an Udo Jürgens ließ den 2014 verstorbenen Entertainer wieder aufleben: "Mit 66 Jahren", "Siebzehn Jahr, blondes Haar" und "Ich war noch niemals in New York". Die Froschen platzierten dabei seine gelungene Mischung aus Schlagermelodien und tiefgründigen Texten, ohne sich über ihn lustig zu machen. Udo Jürgens liebte auch den Bodensee und da kam dann das moderne und nicht kitschige Heimatlied von Papis Pumpels "Wir lieben den Bodensee, drum werden wir immer wieder an den See nach Hause gehen" gerade recht. Beim Wunsch-Stück des kleinen Felix, "Rehragout", fehlten dann leider die Noten, aber die flexiblen Musiker sangen ihm einfach das Stück vor. Als dann alle wach waren, blieb auch ein großes Lob von Tobi Franz für die Stadt, die das erste Seefestival organisiert hatte, nicht aus: La Brassbanda hatten noch nie so einen komfortablen Backstagebereich und "Radolfzell erwacht aus dem Dornröschenschlaf".

Titel

Froschenkapelle oder Rockfrog Orchestra – wie sie sich auch nennen: das ist die Kapelle der Froschenzunft. Mit 25 Musikern – Blechbläser, E-Gitarristen und -Bassisten, Sängern und Schlagzeuger – bieten sie ein breites musikalisches Spektrum der Blas- und Unterhaltungsmusik. Aus dem Radolfzeller Kulturleben nicht mehr wegzudenken, ist die Gutelaune-Combo mittlerweile auch europaweit unterwegs, sehr professionell aufgestellt und tritt bisweilen vor 5000 Zuschauern auf. Mit der Narrenmusik sind sie freundschaftlich verbunden. (chg)