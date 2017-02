Radolfzell Froschenkapelle bei der Fernsehfasnacht: Die Stimmungsmacher in lila

Die Froschenkapelle ist der Garant für gute Laune bei der Fernsehfasnacht. Was nach Spaß aussieht, ist für die Musiker aber auch harte Arbeit. Da muss jeder Tusch sitzen.

Am Tag nach der Fernsehfasnacht ist Tobi Franz ziemlich verschnupft. Der Leiter der Froschenkapelle hat sich schon am Sonntag beim Narrenspiegel der Narrizella eine Erkältung eingefangen und der Musikmarathon am Dienstagabend hat der Erholung eher nicht gedient. "Wir haben einen guten Job abgeliefert, ich bin sehr zufrieden mit den Musikern", sagt Tobi Franz im Gespräch. "In diesem Jahr war das Publikum toll und hat super mitgemacht." Inzwischen haben die Mitglieder der Froschenkapelle eine ganz gute Basis für Vergleiche: Seit 2001 stehen sie bei der Fernsehfasnacht auf der Bühne, nur einmal haben sie ausgesetzt.

Mit 23 Mann waren die Froschen am Dienstag im Einsatz, von morgens um 11 Uhr bis abends um 23.30 Uhr. Tobi Franz steht während der Sendung die ganze Zeit – bloß keinen Gag verpassen ist die Devise. "Das ist ganz schön anstrengend, weil man sich so konzentrieren muss", bekennt der Trompeter. Ein Tusch kam dann auch tatsächlich zu früh. Die russischen Eier (Simon Schafheitle und Martin Tschaki) nahmen das mit Humor. "Gerade das gefällt uns ja an der Fernsehfasnacht: Der Kontakt zu anderen Narren aus dem ganzen Kreis. Da entstehen richtige Freundschaften", erzählt Tobi Franz. Ganz abgesehen von der guten Werbung, die der Auftritt im SWR-Fernsehen für die Musiker darstellt. Die Zuschauer seien zwar nicht die originäre Zielgruppe der Froschenkapelle, aber der Bekanntheitsgrad der Musiker aus Radolfzell wird durch die landesweite Ausstrahlung auf jeden Fall erhöht.

In diesem Jahr waren die Froschen besonders schick: Die neuen lila Anzüge, die sie sich zum 50-jährigen Jubiläum zugelegt haben, machen ordentlich was her. Vom SWR gab's schwarze T-Shirts obendrauf, weiß wirkt im Fernsehen angeblich nicht so gut. Auch das Medley aus 50 Jahren Froschenmusik funktionierte prächtig. So gut, dass in der ersten Reihe Oberbürgermeister Martin Staab kräftig mittanzte.