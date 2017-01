Radolfzell Friedhofsgebühren: Das Sterben will geordnet sein

Friedhofsgebühren: Das Sterben will geordnet sein

Die Stadträte einigen sich bei der Berechnung der Friedhofsgebühren. Die Verwaltung reagiert damti auch auf neue Bestattungsformen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Organisation einer Beerdigung, die Wahl der Bestattungsform, die Grabpflege: Das Sterben in Deutschland ist ein komplexes Feld. Mit diesem Thema setzte sich nun erneut der Technische Ausschuss auseinander. Die Kernproblematik: Wie viel soll ein Grab kosten und welches wie viel?

Über die Neufassung der Gebühren hatte der Ausschuss schon einmal beraten, bereits im Herbst 2016 war klar, dass die Grabgebühren teurer werden. Auf die Gebührenordnung hatte man sich damals nicht geeinigt, weil die Räte weitere Informationen einforderten.

Auch in der jüngsten Diskussion zeigten die Stadträte wenig Begeisterung über die starke Erhöhung der Gebührensätze insbesondere bei bestimmten Bestattungsformen und über den schwierigen Nachvollzug der neuen Kalkulation. Bei Urnengräbern fällt die Erhöhung am deutlichsten aus: Lag die Gebühr bisher bei 400 Euro, so sollte das Grab künftig 936 Euro kosten mit einem Kostendeckungsgrad von 85 Prozent und schließlich im Jahr 2019 auf 1102 Euro erhöht werden. Oberbürgermeister Martin Staab nannte Gründe: Der Gesetzgeber fordere eine Kostendeckung von 100 Prozent, die damit erreicht sei. Staab räumte ein, dass die Steigerung erheblich sei. Zum einen seien seit 2011 die Löhne gestiegen, zweitens seien Urnengräber eine Bestattungsform, die weit unter der Kostendeckung liege. Drittens verändere sich die Berechnung durch die Umstellung auf das neue kommunale Rechnungswesen.

Thilo Sindlinger (FGL) plädierte dafür, bei einem Kostendeckungsgrad von 85 Prozent zu bleiben und schlug vor, die Gebühren für Nicht-Radolfzeller höher zu gestalten und einen Teil der Verwaltungsgebühren aus der Kalkulation herauszunehmen. Das sei gesetzlich nicht zulässig, so Staab. Walter Hiller (FW) forderte eine Nachkalkulation, um zu erfahren, was ein Grab effektiv koste. Christof Stadler (CDU) schlug den Kompromiss vor, die Gebühren mit einem Deckungsgrad von 90 Prozent zu berechnen. Zudem sei er der Meinung, dass der Friedhofsentwicklungsplan auch in einem Jahr auszuarbeiten sei.

Nach gründlicher Diskussion einigten sich die Stadträte auf mehrere Beschlüsse: Sie stimmten dem Bau von mehreren Grabfeldern zu. Außerdem beauftragten sie die Verwaltung mit der Entwicklung des Friedhofsentwicklungsplans. Weiterhin besteht der Wunsch, mögliche Standorte für einen Ruhewald und einen Tierfriedhof zu benennen. Die Friedhofsgebühren sollen neu kalkuliert werden mit einem Kostendeckungsgrad von 90 Prozent.