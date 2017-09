Radolfzell Freundeskreis sucht Musikinstrumente für den Flohmarkt

Für den Instrumentenflohmarkt beim verkaufsoffenen Sonntag "Musik uff de Gass" am 1. Oktober wünschen sich die Organisatoren noch weitere Ware.

Radolfzell ist eine Musik- und Musikerstadt. Dank der Musikschule, die einen guten Ruf über die Region hinaus besitzt, gehen hier viele Menschen dem Hobby der Musik nach. Seit fünf Jahren veranstaltet der Freundes- und Förderkreis der Musikschule Radolfzell beim verkaufsoffenen Sonntag "Musik uff de Gass" eine Börse für gebrauchte Musikinstrumente in den Räumen der Narrizella Ratoldi in der Seestraße. Dort können sich Musiker nach einem gebrauchten Instrument umschauen. Sehr begehrt sind die klassischen Guggenmusik-Instrumente, die während der Fasnachtszeit Verwendung finden. Da reicht ein funktionstüchtiges Instrument aus, das auch schon einmal nass werden darf. Aber auch für andere Verwendungszwecke kann man beim Instrumentenflohmarkt etwas finden.

Der Förderverein der Musikschule ruft nun dazu auf, noch einmal verstärkt auf die Suche nach möglichen Instrumenten zu gehen, die am 1. Oktober während des verkaufsoffenen Sonntags veräußert werden könnten. Richard Christ, Vorsitzender des Fördervereins, hat nur noch eine überschaubare Anzahl von Instrumenten aus den Vorjahren zur Verfügung. "Wir brauchen dringend weitere Instrumente. Der Zustand ist egal. Allerdings sollte jeder mit einer Preisvorstellung kommen", sagt er. Den Verkaufspreis definieren die Verkäufer also selbst, ohne dann während der Instrumentenbörse vor Ort sein zu müssen. Alles andere erledigen nämlich die Mitglieder des Förderkreises. Die Chancen, ein ungenutztes Instrument in Bargeld zu verwandeln, stehen nicht schlecht. Schließlich ist der verkaufsoffene Sonntag "Musik uff de Gass" traditionell sehr gut besucht.

Die Instrumente können am Sonntag, 1. Oktober, zwischen 11 und 12 Uhr im Zunfthaus der Narrizella (Eingang Seestraße) abgegeben werden. Der Freundes- und Förderkreis der Musikschule behält nach einem Verkauf zehn Prozent des Erlöses. Der Instrumentenflohmarkt selbst findet von 12.30 bis 16.30 Uhr statt. Musiklehrer beraten auf Wunsch beim Kauf eines Instrumentes.