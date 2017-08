Radolfzell Freudenschrei über Spenden für den Freizeittreff Querklecks

Mit den Zuwendungen aus Brückenfest und Glühweinverkauf kann der Querklecks eine Freizeit für Kinder mit Behinderung ermöglichen.

Es war eine Spendenübergabe, die große Emotionen hervorrief. Der Freudenschrei von Sarah Thum auf der alten Mettnaubrücke, wo jedes Jahr das Brückenfest stattfindet, wirkte wie ein Weckruf zu weiteren guten Taten. Von Beginn an, seit 17 Jahren, besucht die junge Frau regelmäßig den Freizeittreff Querklecks, der aus der Stiftung Behindertes Kind entstanden ist. Als Doris Kaipf, sozialpädagische Leiterin, eröffnete, dass die drei Spenden im Gesamtwert von 2900 Euro für eine Freizeit mit Übernachtung im Haus Maria See auf der Höri verwendet werden sollen, gab es für die junge Frau vor lauter Freude kein Halten mehr.

Heinz Schmitt, Initiator und Organisator des 14. Brückenfests, übergab an diesem Tag gleich zwei Spenden: 1200 Euro kamen beim diesjährigen Hock auf der Mettnau zusammen, wo der FC Radolfzell ehrenamtlich wirtete und das Radolfzeller Hannoken-Sextett für den guten Zweck spielte. Weitere 700 Euro an Spenden brachte Heinz Schmitts Glühwein-Ausschank am vierten Adventssamstag auf dem Wochenmarkt ein, wo traditionell die Radolfzeller Lumpämusigg für den Querklecks spielt. Zu den Musikern gehört auch Michael Back, Mitarbeiter der BB-Bank Überlingen, der zusätzlich eine Spende von 1000 Euro von seinem Arbeitgeber mitbrachte. Seit 2007 verzichten dort die Mitarbeiter auf Weihnachtspräsente und spenden dieses Geld zugunsten sozialer Einrichtungen. Unter den vielen Vorschlägen der Mitarbeiter, wohin das Geld gespendet werden soll, kam der von Michael Back favorisierte Querklecks zum Zuge.

Günter Wenger, Leiter der städtischen Abteilung Integration und Soziales, dankte allen Spendern für das großartige Engagement, insbesondere Heinz Schmitt für das jährliche Brückenfest. Der offene Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung brauche verlässliche Spenden, um den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen. Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen treffen sich jeden Samstag von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr in der Güttinger Straße 19. Auch Besucher ohne Handicap können mitmachen.