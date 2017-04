Radolfzell Freude und Sorge bei Bodenseereitern

Sportlich steht der Reitclub gut da – aber die Ungewissheit über die Zukunft des Vereinsgeländes belastet.

Das brisante Thema wurde bei der Hauptversammlung der Bodenseereiter sichtlich verdrängt, es kam zum Schluss der Sitzung auch nur auf Nachfrage eines Mitglieds zur Sprache: Ende des Jahres läuft der Erbpachtvertrag mit der Stadt aus – und im Gemeinderat werden schon länger andere Pläne für das Gelände "In den Herzen" am Radolfzeller Seeufer diskutiert. "Einen Neuanfang woanders werden wir von unserer Mitgliederstruktur und Finanzkraft her nicht stemmen können", kommentierte Hausherr und Reitclub-Vorsitzender Andreas Steidle die Situation. "Wir hoffen, dass wir so lange bleiben können wie möglich und wollen auch solange es geht, etwas für den Sport tun!"

So stand die Organisation des Herbstturniers (8.bis 10. September), das seit über 40 Jahren als sportliches Großereignis einen Namen hat, im Mittelpunkt des Abends. Mit zwei weiteren Grand-Prix-Prüfungen wollen die Bodenseereiter das Turnier nochmals sportlich aufwerten. Gleichzeitig soll auch der untere Prüfungsbereich für den jugendlichen Nachwuchs gestärkt werden und attraktiv bleiben. Ebenso soll der im vergangenen Jahr neu ins Programm aufgenommene Reiterwettbewerb für den Nachwuchs beibehalten werden. "Wir hatten im vergangenen Jahr ein sehr gutes Nennergebnis und sehr positives Feedback. Das soll sich 1:1 wiederholen", so Andreas Steidle.

Sportlich ist der Club gut aufgestellt. Die derzeit sieben Turnierreiter erreichten 2016 beachtliche 44 Platzierungen, allen voran Dressurreiterin Isabelle Steidle, die auch einen internationalen Grand Prix-Sieg holte, und Susann Konrad. Stolz ist man auf den Nachwuchs mit Noah Kuhlmann, der bei seiner ersten internationalen Ponyprüfung eine Platzierung erreichte.

Für ihr überaus großes Engagement über 46 Jahre hinweg und für ihren Einsatz beim Turnier, hier insbesondere auch für die Akquise von Sponsoren-Geldern, verlieh Andreas Steidle Ursula Röderer die Goldene Ehrennadel. Röderer gehörte 1971 zu den Gründungsmitgliedern.