Radolfzell Freiluft-Kunstmarkt am Seetorplatz

Ab nach draußen: Künstler zeigen ihre Werke auf der Straße. Die Inspiration für die etwas andere Galerie-Form liefert die Seestraßengalerie.

Die Kunst geht auf die Straße: Nach ihrem Erfolgskonzept „Seestraßengalerie“ laden die Initiatoren Monika und Peter Harter zum Open-Air-Kunstmarkt. An vier aufeinander folgenden Samstagen bestücken diesjährige und ehemalige Teilnehmer an der Straßengalerie geräumige Pavillons und ermuntern zum Flanieren, Verweilen, Betrachten, Stöbern und Diskutieren. Natürlich hoffen die Künstler auch auf Verkäufe, zumal auch Kunst für's kleine Taschengeld ab etwa zehn Euro dabei ist – Grenze nach oben offen. Und die Veranstalter können nun mehr als ein Bild als großes Banner in der Seestraße präsentieren. „Wir wollen aber auch den schönen Seetorplatz vor dem Stadtmuseum beleben“, sagt Monika Harter.

„Das Motto ‚Radolfzell.Wasser.Zeit‘ – zum Stadtjubiläum passend – durfte auch nur in Anlehnung umgesetzt werden", so Monika Harter. Einige der Ausstellenden rücken das Wasser stark in den Fokus. Wie etwa Ute Spänle aus Bad Dürrheim, die in ihren großformatigen, abstrakten Acrylbildern Assoziationen von Wasserfall, Strand oder Stadt am See weckt. Oder wie Margaretha Devins Fischbilder und Fotografien von Wasserspiegelungen. Plastische Arbeiten von Christian Scheel hingegen sind oft aus Fundstücken entstanden, wie man sie auch an Ufern finden könnte. Gerne spielt er mit Worten in den Titeln: „Stammbaum“ ist eine zerfurchte Baumstamm-Scheibe, und seine Farbstiftzeichnung „Metamorphose“ schildert mit einem Augenzwinkern die Wandlung vom Schiff zum Fisch.

Auch Ingrid Stotz sitzt der Schalk im Nacken. Davon kündet nicht nur ihr vielbeachtetes Bild „Seetorquerung“ in der Straßengalerie, sondern auch ihre kleinformatigeren Holzschnitte, etwa die geküssten und ungeküssten Frösche, das Hühner-Pas de deux oder der „Trendsetter“ als bulliger Hund mit Stiefeln und einer roten Socke als Halstuch. Etliche der neun Künstler zeigen Querschnitte durch ihre Entwicklung, andere dagegen ähnliche Motive und Techniken, auf der Suche nach dem eigenen Stil mit Wiedererkennungswert. Auf jeden Fall aber lohnt sich der Besuch – ob zum Schauen, Schwatzen oder Kaufen.

Den Kunstmarkt am Seetorplatz gibt es noch am 17., 24. Juni und am 1. Juli jeweils von 12 – 21 Uhr. Ein – oder mehrmals stellen die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler aus.