Radolfzell Frau fährt frontal gegen einen Baum

Glimpflich ging der Verkehrsunfall einer 20-jährigen Frau aus. Sie prallte gegen einen Baum, verletzte sich aber nur leicht.

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, eine 20-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und nahezu frontal gegen einen Baum geprallt. Der Unfall ereignete sich auf der L220 zwischen Radolfzell und Markelfingen. Die junge Frau verletzte sich dabei zum Glück nur leicht und musste ambulant behandelt werden. An ihrem nicht mehr fahrbereiten Auto entstand jedoch Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro, so die Information der Polizei.