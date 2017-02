Radolfzell Frank Fischer macht Alltagssituationen zum Kabarett

Lebendig und frisch: Frank Fischer hat den Schalk im Nacken. Für den Kabarettisten gibt es kaum eine Alltagssituation, aus der er nicht seinen Spaß ziehen kann. Das Ungewöhnliche am Gewöhnlichen macht Frank Fischer im Milchwerk zum Programm.

"Gewöhnlich sein kann jeder", so sein Programm im Radolfzeller Milchwerk. Doch aus ganz gewöhnlichen Alltagssituationen ein abendfüllendes Programm voll mit euphorischen Lachern zu stricken, das ist eben Frank Fischer. Nonchalant hat er von der ersten Minute an sein Publikum im Griff. Ohne Angst vor Verluste lässt er auch manch einen Besucher wissen, was er wirklich von ihm hält.

Frank Fischer gibt nicht nur Tipps für ein ungewöhnliches Leben. Magisch ziehen ihn ungewöhnliche Situationen und noch ungewöhnlichere Menschen an. Mit Stift und Notizblock ständig unterwegs, notiert er die gewöhnlichen Erlebnisse des ganz alltäglichen Wahnsinns und verleiht ihnen eine humorvolle Wendung. Fischer ist sich sicher: "Viele Menschen geben merkwürdige Dinge von sich". Payback-Kunden, die den Treuepunkten skeptisch gegenüberstehen, mitteilsame dünne Frauen, die sich zu dick finden oder cool sprechende Deutsche, die sich schlechter artikulieren als Fremdsprachler. Für alles und jeden hält er Antworten parat, die bis unter die Gürtellinie gehen können. Doch wirklich böse kann ihm niemand sein. Fischer inspiriert vielmehr dazu, sich von niemandem enttäuschen zu lassen – indem man sich einen Spaß über ihn erlaubt.

Fischer regt an, mit Regenschirm baden zu gehen oder im Hochsommer mit Wollmütze und Daunenjacke unterwegs zu sein. Weshalb? Weil's erlaubt sei. Interessanter als jedes Musical seien Menschen. Landfrauen haben es ihm dabei besonders angetan – leicht zu erkennen seien sie an den Allwetterjacken und der Königin der Hose: der Leggins, die ihn an einen Schinken im Kunstdarm erinnere. Fischer ist begeisterter Werbe-Fan und bekennender TV-Trasher. Und wer Telefon-Akquisiteuren das Fürchten beibringen möchte, der lernt bei Frank Fischer auch das Handwerk, um diese erfolgreich zu vergraulen.