Radolfzell Flüchtlinge aus Afghanistan in großer Unsicherheit

Flüchtlinge aus Afghanistan begleitet Angst, Wut und Hoffnung, dass sie trotz Abschiedebescheid bleiben dürfen. Wir stellen die Flüchtlinge, ihre Arbeitgeber und ihre Situation in Radolfzell vor.

Radolfzell – Sie sind seit eineinhalb Jahren hier – und inzwischen gerne. Sie haben Deutsch gelernt, Menschen kennengelernt, sich angestrengt, gehofft, gebangt. Jetzt sollen sie gehen. Oder bleiben. Afghanische Flüchtlinge machen bewegte Tage durch. Viele von ihnen haben Abschiebungsbescheide bekommen, weil die deutsche und die afghanische Regierung im Oktober 2016 ein Rückführungsabkommen unterzeichnet haben. Seit den Anschlägen in Kabul sind die Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt. Für den SÜDKURIER stellen zwei Flüchtlinge, ein Arbeitgeber und eine Helferin ihre Situation dar: mit ihren Ängsten, ihrer Wut und ihren Hoffnungen.

Die Flüchtlinge: Anil Rahmati, 26 Jahre alt, ist Afghane, aber im Iran aufgewachsen. Viele Afghanen, die vor Jahren vor dem Krieg gegen die Sowjet­union oder vor den Taliban flohen, leben seither als Flüchtlinge im Iran. Die Lebensbedingungen dort seien aber sehr schlecht: „Wenn man eine Anerkennung als Flüchtling haben will, muss man im Syrienkrieg kämpfen“, berichtet Anil Rahmati. In der Schule sei er sehr schlecht behandelt worden. „Ich hatte zwei Chancen: in Syrien kämpfen oder nach Europa gehen“, erläutert er. Seine Hoffnung auf Europa beschreibt er so: „Wir haben ein Land gesucht, wo man leben kann.“ In den 18 Monaten, seit Anil in Deutschland ist, hat er noch keine Anhörung gehabt. Die Ungewissheit quält. „Natürlich macht uns das Angst. Wenn Deutschland nein sagt, haben wir keine Chance.“ Eigentlich fühlt sich der junge Afghane in Radolfzell wohl, er habe viel Unterstützung bekommen. Stundenweise kann er inzwischen im Molencafé als Hilfskoch arbeiten. Einen Wunsch hat er an die Bundesregierung: „Wenn Deutschland uns hier nicht haben will, dann bitten wir um die Chance, woandershin gehen zu dürfen. Nach Afghanistan können wir nicht zurück.“

Auch Mustafa Muradi hat Arbeit, er ist bei der Firma Riedmüller (Kunststofftechnik) beschäftigt. Er hat einen Jahresvertrag und ist damit sehr zufrieden. Wenn es nur um seinen Alltag in Deutschland ginge, wäre alles gut. In Afghanistan war die Religion sein Problem: „Ich bin Schiite, die Taliban haben ein Problem mit Schiiten.“ Muradis Familiengeschichte ist ein Drama: Seine Eltern sind tot, der große Bruder, zwei Schwestern und ein Bruder leben noch in Afghanistan. Vor einem Monat hat der 30-Jährige seinen Bescheid bekommen: sein Asylgesuch wurde abgelehnt. Er hat Widerspruch eingelegt, die Angst, Deutschland verlassen zu müssen, ist seither sein steter Begleiter. Mustafa Muradi hat Angst. Angst um seine Familie, um sein Leben. Von Afghanistan erwartet er keine Hilfe. Von der deutschen Politik wünscht er sich, ihm ein normales Leben zu ermöglichen: „Wir wollen in Freiheit leben.“

Suleiman Azimi, 21 Jahre, hat noch Schwierigkeiten, sich auf Deutsch auszudrücken. Er stammt aus der Hauptstadt Kabul, hat für die amerikanischen Streitkräfte, später für eine US-Firma gearbeitet. Das kam bei den Taliban nicht gut an, es gab Anrufe, Drohungen. „Ich hatte Angst, erschossen zu werden, deshalb bin ich gegangen.“ Seine Frau und seine Tochter leben noch bei Masar-al-Sharif, die Taliban patroullieren dort, die Familie habe Angst.

Der Arbeitgeber: Jürgen Hunger hat ein ganz anderes Problem: Der Betreiber des Molencafés braucht Arbeitskräfte. Zuverlässige, verständige Menschen, die keine übermäßigen Ansprüche stellen. Das Molencafé wird als Familienbetrieb geführt, Flexibilität ist wichtig. „Ich wollte erst keine Flüchtlinge als Arbeitskräfte“, räumt er ein, die Betreuung habe er sich nicht zugetraut. Eine Bekannte aus Stahringen habe ihn überzeugt, Anil Rahmati einzustellen. „Anil hat vom ersten Tag an kapiert, worum es geht und ist immer freundlich. Das ist etwas Besonderes.“ Hunger würde ihn gerne länger beschäftigen, bisher ist seine Arbeitserlaubnis auf 40 Stunden im Monat begrenzt. Eine Unsicherheit im Beschäftigungsverhältnis des Flüchtlings muss er in Kauf nehmen: „Wenn Anil mitten in der Saison ausreisen müsste, würde ich ohne Arbeitskraft dastehen.“ Fielen beide Flüchtlinge, die bei ihm arbeiten, aus, müsste er wohl halbtags schließen. Jürgen Hunger macht sich keine Illusionen: Arbeitskräfte in der Gastronomie kurzfristig zu bekommen, ist beinahe unmöglich.

Die Helferin: Minne Bley ist im Freundeskreis Asyl aktiv, derzeit unterrichtet sie die Flüchtlinge, die auf dem Dekorsy-Areal wohnen, ehrenamtlich. Die Stimmung unter den Helfern schwanke zwischen Frust, Trotz und Entschlossenheit. Ganz so hatten sie sich ihren Dienst nicht vorgestellt. „Tatsache ist, die Bundesregierung hätte die Integration der Flüchtlinge nicht geschafft ohne die sechs Millionen Helfer", sagt Minne Bley. Jetzt aber fühlt man sich abserviert. Welchen Sinn hat es, Flüchtlingen mühsam Deutsch beizubringen, die wenige Wochen später abgeschoben werden? Es helfe, selbst tätig zu werden, ist Minne Bley überzeugt. Der Freundeskreis Asyl habe sich mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Jung getroffen. In einer Petition fordern sie die Regierung auf, einen Abschiebestopp für afghanische Asylbewerber zu bewirken. 1064 Unterschriften hat die Petition schon, es sollen mehr werden. Wenn sie handeln und sich für „ihre Afghanen" einsetzen, geht es den Helfern besser. Die Hoffnung, dass ihre Schützlinge bleiben dürfen, besteht fort.

