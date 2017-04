Radolfzell Firmen laden am 5. Mai zur Nacht der Unternehmen

Die Radolfzeller erhalten an diesem Abend ungewöhnliche Einblicke in die Produktion. Firmen nutzen die Gelegenheit, sich zu präsentieren und um Mitarbeiter zu werben.

Radolfzell – Am Ende waren's dann doch die Stadtwerke: Alle sind sie gekommen, OB Martin Staab, Bürgermeisterin Monika Laule, Angelique Tracik als Hauptorganisatorin und die Vorstandsvorsitzenden der Radolfzeller Unternehmen, die an der Nacht der Unternehmen am 5. Mai teilnehmen werden. Und wenn man schon mal zusammen steht, lohnt sich der Wettstreit darüber, wer das älteste Unternehmen in der Stadt ist. Dass Schiesser, Allweiler und Hügli keine Chance haben, wissen deren Vertreter selbst: die großen Industrieunternehmen waren auf die Eisenbahn und die Infrastruktur des späten 19. Jahrhunderts angewiesen, um in die Provinz zu kommen. Die Bankhäuser hatten sich eher Hoffnungen gemacht, ihre Gründung reicht in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Andreas Reinhardt, Chef der Stadtwerke, machte dann den Punkt, indem er das Jahr 1765 ins Spiel brachte: Damals sei die erste kommunale Trinkwasserversorgung in Radolfzell eingerichtet worden.

Die Geldinstitute konnten doch noch punkten. Jens Heinert, Vorstand der Sparkasse Hegau-Bodensee, erläutert, dass das Großherzogtum Baden im Jahr 1855 sein Einverständnis dazu gab, dass in Radolfzell eine "Ersparnis-Kasse" errichtet wird. Ab diesem Zeitpunkt konnten Bürger ihr Geld dort abgeben und erhielten dafür Sparzinsen. Nur wenig später bot ab 1862 auch die Volksbank in Radolfzell ihre Dienste an.

Dass die Zeit der Expansion großer produzierender Unternehmen am Bodensee vorbei ist, ist allen Anwesenden bewusst. Städtische Infrastruktur, schnelle Anbindung, das gibt es in anderen Regionen in bequemerer Form, günstigere Löhne nur im Ausland. Dennoch gelingt es den Firmen, aus dem vermeintlichen Nachteil ihrer Lage Vorzüge zu schöpfen: Matthias Kessler, geschäftsführender Direktor bei Allweiler, erinnert daran, dass die Firma zunächst in Singen ansässig gewesen sei und dort nicht erweitern konnte. In Radolfzell habe das Unternehmen Unterstützung erfahren. Insbesondere auf ihre Mitarbeiter und ihre Treue setzen die Unternehmensleitungen. "Die Menschen hier haben Schiesser zu dem gemacht, was die Firma ist", sagt Rudolf Bündgen, Vorstandsvorsitzender bei Schiesser. Radolfzell und Schiesser gehörten zusammen, die Marke mit Retro-Charme passe nirgendwo besser hin als an den westlichen Bodensee.

Heute haben die Unternehmen ganz andere Probleme: etwa, dass sie Fachkräfte brauchen. Was das betrifft, profitieren die Firmen von dem Freizeitwert am See: "Um Fachpersonal hierher zu locken, dafür ist die traumhafte Lage wichtig", sagt Joachim Hodapp, Geschäftsbereichsleiter bei Hügli. Diese Problemstellung bringt die Verantwortlichen schnell von der Nostalgie zurück in die Realität des 21. Jahrhunderts. Mehr als 1000 Mitarbeiter hat TRW, auch für sie sei die Lebensqualität wichtig, ergänzt Mandy Schuster von ZF-TRW. "Wenn man Mitarbeitern sagen könnte, es sei kein Problem, eine Wohnung zu finden, wär's noch besser", erwähnt Rudolf Bündgen den angespannten Wohnungsmarkt.

Es sind keine "Städter", die für die Radolfzeller Unternehmen arbeiten. Dafür treue Mitarbeiter, die teilweise in zweiter und dritter Generation für die Firma tätig sind. Verbundenheit ist von hohem Wert. Die Qualität stimmt auch. Radolfzell und seine Unternehmen: eine stimmige Geschichte.

Welche Firmen sich am Freitag, 5. Mai, wo und wann über Besuch freuen

Zehn Radolfzeller Unternehmen präsentieren sich am Abend des 5. Mai den Bürgern. Welche Produktion wo und wann zu sehen ist, erkennt man hier im Überblick: