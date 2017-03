Radolfzell Filmemacher stellen subtile Komödie über Inklusion vor

Dem Thema Inklusion nähert man sich gemeinhin ernst und pädagogisch. Die Macher des Films "All inclusive" aber haben eine Komödie geschaffen. Die Hauptrollen spielen Schauspieler mit Behinderung. Bei der Präsentation des Films in Radolfzell beeindrucken sie mit ihrem Werk.

Eine Fernsehserie, in der Menschen mit Behinderung in Hauptrollen mitspielen, das wäre völlig neu im deutschen Fernsehen. Der Regisseur Eike Besuden hat das vor. Auf einer Tournee durch Deutschland hat er auch Radolfzell einen Besuch abgestattet. Im Universum Kino stellte er mit drei Schauspielern den Film "All inclusive" vor. Dem Thema Inklusion nähert man sich in aller Regel ernst und pädagogisch. Besuden aber hat es in eine Komödie verpackt. Schauplatz ist das Hotel Weserlust in Bremen.



Unerwartet erbt Ricki das traditionelle Hotel von seiner Mutter Rosa, die es jahrelang liebevoll geführt hat. Ricki ist behindert und fühlt sich zunächst überfordert. Doch dann wächst er in die Aufgabe hinein, gewinnt die Sympathie der skeptischen Managerin. Seine Freunde, die auch mit einer Behinderung leben, helfen ihm: Albert, das Rechengenie, deckt auf, dass das Angebot eines Maklers weit unter dem Marktpreis liegt. Britta und Pippa schmeißen die Hotelküche, während sie sich einen weiblichen Zweikampf um Rickis Sympathie liefern. Besuden gelingt ein Film mit Fingerspitzengefühl. Ein Film, der sich den Schwierigkeiten von Menschen mit einer Behinderung und den Verunsicherungen, die sich im Umgang mit ihnen ergeben, subtil nähert. So einen leisen Humor, der ein Lächeln hervorruft, auf die Leinwand zu zaubern, sei eine große Leistung, fand Walter Reichhart, Vize des Universum Nostalgie Kino-Vereins.

"Wollt ihr noch mehr davon sehen?", rief Walter Grabski, der keine Arme und nur ein Bein hat, nach der Vorstellung in die Runde. Lauter Applaus. Besuden und sein Team wollen den 54-minütigen Film öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern als Pilotfilm für eine Serie vorstellen. "Wenn ein Sender das täte, wäre er der erste in Deutschland", sagt Besuden. Die Vorbereitung erfordere dann etwas mehr Zeit. Ein halbes Jahr hätten die Schauspieler für Sprachübungen und zum Einstudieren der Rollen benötigt. Doch das Resultat ist überzeugend und die schauspielerische Leistung beachtlich. Kevin Alamsyah, der Ricki spielt, meint: "Es hat riesengroßen Spaß gemacht. Jetzt sind wir stolz und glücklich." Im Herbst soll die Doku – "Das Weserlust Hotel" – zum Film in die Kinos kommen.