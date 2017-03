Radolfzell Film zum Stadtjubiläum: Radolfzell aus Sicht der Kleinsten

Als Beitrag zum 750. Jubiläum von Radolfzell haben die katholischen Kindergärten des Vereins St. Sebastian und der Filmclub Singen-Radolfzell ein Jahr in der Stadt dokumentiert: aus dem Blickwinkel der Kindergartenkinder. Entstanden ist ein Film, der im April im Universum-Kino gezeigt wird.

Es ist die Welt der Großen aus dem Blickwinkel der ganz Kleinen. Wo ein Klumpen Ton zur mittelalterlichen Stadtmauer wird und ein Stück Teig zum Osterhasen, wo die Innenstadt zur spontanen Konzertbühne avanciert und die Stadtbibliothek hoch zu Ross erkundet wird – dort ist Radolfzell. Das Radolfzell der Kinder aus den sechs katholischen Kindergärten des Vereins St. Sebastian, die Walter Reichhart und Guido Moriell vom Filmclub Singen-Radolfzell ein Jahr lang mit ihren Kameras begleitet haben.

Den Alltag eines Kindergartenjahres wollte das Film-Team festhalten, ein Jahreskreislauf vor dem Hintergrund der katholischen Feste und Feiertage. Entstanden ist eine Dokumentation, die mehr ist, als eine chronologische Aufzeichnung: Sie schafft den Perspektivwechsel und erzählt von den Erlebnissen der Kindergartenkinder – durch die Augen der Kinder betrachtet und so unverfälscht, wie es wohl nur Kindern möglich ist. Es habe nicht lange gedauert und die Kamera und die Filmleute seien in den Kindergruppen zum Inventar geworden, bestätigen die Leiterinnen der Kindergärten diesen Eindruck. "Natürlich haben wir den Kindern erklärt, was passiert. Nachdem sie die Kamera kurz zur Kenntnis genommen hatten, haben sie sich allerdings kaum noch dafür interessiert", sagt beispielsweise Eva Maria Stier vom Kindergarten St. Nikolaus in Böhringen. Diesen Eindruck hatte auch Walter Reichhart von Filmclub Singen-Radolfzell. Es sei faszinierend gewesen, zu erleben, dass die Kamera die Kinder in ihrem Tun und Handeln nicht beeinflusse – auch wenn Ausnahmen die Regel bestätigten. So erinnert sich Walter Reichhart gut an einen Jungen, der nicht daran dachte, die Kamera zu ignorieren, sondern die Gelegenheit nutzte, um Technik und Funktionsweise des Apparats zu ergründen. "Warum das rote Licht leuchtet, sollte ich zum Beispiel erklären", so Walter Reichhart.

Wer als Erwachsener denkt, ein Kindergarten sei in erster Linie eine Betreuungseinrichtung, wird durch den Film eines Besseren belehrt. Zur Freude der Kindergarten-Leiterinnen: "Ich denke, es ist auch für die Eltern wichtig, zu sehen, was ein Kindergarten heutzutage leistet", sagt Katharina Leichtle vom Kindergarten St. Josef in Radolfzell. "Die Arbeit in den Kindergärten hat sich mit den Jahren verändert", bekräftigt Annette Rieger von St. Hedwig: "Mittlerweile sind wir Bildungseinrichtungen." Davon können sich die Zuschauer während des ganzen Films immer wieder überzeugen. Denn der legt nicht nur Wert auf die Ereignisse des Kirchenjahres. Und schnell wird deutlich, dass spielen und basteln nur einen Teil der täglichen Beschäftigung ausmachen. Eine Vielzahl von Ausflügen stehen zusätzlich auf dem Programm: zur Feuerwehr und ins Krankenhaus, zur Tierrettung, ins Stadtmuseum und in die -bibliothek, Verkehrserziehung und Osterküken-Schau.

Das Filmprojekt ist ein Beitrag zum 750. Jubiläum der Stadt Radolfzell, das in diesem Jahr gefeiert wird. Erste Planungen dafür fanden laut Michael Dohm, dem Vorsitzenden von St. Sebastian, im Herbst 2015 statt. Ein ähnliches Projekt in Friedrichshafen habe den Anstoß dazu gegeben. Anschließend hätten sich die Beteiligten nicht lange bitten lassen, sondern die Idee schnell weiterentwickelt, so dass Walter Reichhart und Guido Moriell vom Filmclub Singen-Radolfzell zur Fasnacht 2016 mit den Aufnahmen beginnen konnten. Aufnahmen für ein Projekt, das rundum gelungen ist, sind sich die Verantwortlichen einig, nachdem sie den Film über ihre Schützlinge zum ersten Mal in voller Länger gesehen haben.

Auf die Frage nach den schönsten Momenten und Erfahrungen des vergangenen Film-Jahres fällt die Antwort der Kindergarten-Leiterinnen ebenfalls einstimmig aus: "Alle."

Film und Aufführungen

Die Dokumentation "Morgen sind wir groß" bildet den Alltag eines Kindergartenjahres in den sechs katholischen Kindergärten des Vereins St. Sebastian in Radolfzell ab. Dazu wurden die Kinder ein Jahr lang von Walter Reichhart und Guido Moriell vom Filmclub Singen-Radolfzell begleitet. Der Film ist eine Stunde und 40 Minuten lang. Die Premiere ist am Freitag, 7. April, ab 16.30 Uhr im Universum-Kino in Radolfzell. Je nach Nachfrage werde es, vor allem für die Kinder und deren Familien, weitere Vorführungen geben, sagt Kindergartengeschäftsführerin Michaela Gesell. Zudem kann der Film zu einem Preis von 12 Euro erworben werden.