Radolfzell Feuerwehrauto gerät in Brand

Das eigene Feuerwehrauto mussten die Mitglieder der Feuerwehr in Radolfzell löschen. Glücklicherweise stand es im Hof und nicht der Fahrzeughalle, als es in Brand geriet.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Feuerwehr Radolfzell ausrücken. Im Hof des Feuerwehrhauses war am Mittwoch um 15.53 Uhr ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr in Brand geraten. Mitarbeiterinnen der Feuerwehr, die im Schulungsraum tätig waren, bemerkten Rauchschwaden, die über das Feuerwehrhaus hinwegzogen. Der sofort informierte Kollege von der Feuerwehrtechnik erkundete die Quelle der Rauchentwicklung und entdeckte das brennende Einsatzfahrzeug vor dem Feuerwehrhaus. Während zwei hauptamtliche Feuerwehrmitarbeiter sofort ein Löschfahrzeug aus der Halle fuhren und einen Löschangriff vorbereiteten, wurden gleichzeitig die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr über Funkmeldeempfänger zum Einsatz alarmiert.

Der Brand konnte sehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, berichtet Kommandant Helmut Richter in einer Pressemitteilung. Im Einsatz waren zehn Feuerwehrangehörige plus 13 in Bereitstellung, ebenfalls vor Ort waren die Polizei und Kriminalpolizei. Der Schaden dürfte "beträchtlich" sein, so die Information in der Pressemitteilung. Genaueres und ob eine Reparatur wirtschaftlich noch sinnvoll ist, werde ein Gutachten ergeben. Kommandant Richter spricht von Glück im Unglück, weil das Fahrzeug zufällig noch vor dem Feuerwehrhaus stand. Üblicherweise steht es mit weiteren acht Einsatzfahrzeugen in der Halle des Feuerwehrhauses.

Die letzten Wochen des Jahres 2016 und die Weihnachtsfeiertage seien einsatztechnisch verhältnismäßig ruhig gewesen, im neuen Jahr sei die Feuerwehr allerdings vom ersten Tag an schon stark beansprucht. Der Einsatz am 11. Januar war bereits der zehnte Feuerwehreinsatz in 2017, so Richter.