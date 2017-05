Radolfzell Feuerwehr hilft beim Umzug: Gerettete Jungstörche bekommen ein neue Zuhause

Der Böhringer Storchenvater Wolfgang Schäfle hat vier gerettete Storchenküken aufgepäppelt. Zwei der vier sind nun in einem Nest in Böhringen untergebracht und leben so wieder in der Natur. Die Feuerwehr hat per Drehleiter bei der Einhorstung geholfen.

Eigentlich ist ein Jahr mit viel Storchennachwuchs eine sehr gute Nachricht. Bei der Suche nach gefiederten Pflegefamilien für vier gerettete Küken ist es für den Böhringer Storchenvater Wolfgang Schäfle dadurch aber nicht so leicht. Er päppelte die Jungen, die aus einem Horst bei Mühlhausen stammen seit drei Wochen bei sich zuhause auf. Nun wäre es an der Zeit, alle einzuhorsten, wie der Fachbegriff lautet. Das bedeutet, dass Schäfle je zwei Küken auf Nester verteilt, in denen es nur ein oder zwei Jungstörche im selben Alter gibt. Für die zwei älteren der vier hat das jetzt geklappt, für die jüngeren Pfleglinge sucht Schäfle noch ein geeignetes Nest.

"In Mühlhausen hat sich der Vater so schwer am Flügel verletzt, dass er eingeschläfert werden musste", erzählt Schäfle den Beginn der tierischen Familientragödie. Da das Weibchen am Brüten gewesen sei, habe er sie beobachtet, um zu sehen, ob die Jungen schon geschlüpft waren. Denn ein Storch alleine kann den Nachwuchs nicht durchbringen. Tatsächlich waren vier Küken geschlüpft und das fünfte hatte seine Schale bereits angepickt. Über seine Kontakte organisierte Schäfle eine Arbeitsbühne, über die er die Jungen aus dem Nest holen und bei sich aufziehen konnte. Vier der fünf kamen durch.

"Ich füttere sie drei bis vier mal täglich", erzählt Schäfle. Jeder der inzwischen drei Wochen alten Jungstörche frisst 12 oder 13 Eintagsküken täglich. Wasser träufelt Schäfle den Jungstörchen über eine Baby-Trinkflasche in die Schnäbel. Das ist gar nicht so weit von der Art entfernt, wie es die Storcheneltern machen. Mutter und Vater bringen in ihren Schäbeln Wasser ins Nest und geben es den Jungen in die Münder. "Störche sind sehr sozial und beide Elternteile wechseln sich mit dem Brüten und später beim Versorgen der Jungen ab." Dies geschehe in Zyklen von zwei bis drei Stunden, in denen einer im Nest und der jeweils andere unterwegs sei.

Aktionen, um gerettete Jungen bei Störchen in anderen Nestern unterzubringen, gibt es bei Wolfgang Schäfle fast jedes Jahr. "Wenn dieses Jahr die Horste nicht so voll wären, hätte ich es bei den vier schon längst gemacht", sagt er. Für die zwei ältesten Pflegestörche ging es am Samstagmorgen mithilfe der Feuerwehr in ihr neues Zuhause. Auf dem Mast bei der evangelischen Kirche in Böhringen gab es nur ein Junges im Horst. Das hat mit den beiden nun Geschwister bekommen. Die freiwilligen Feuerwehrmänner Thomas und Daniel Hainke sowie Niko Riepert halfen Wolfgang Schäfle. Ganz leicht war das manövrieren des Drehleiterkorbs allerdings nicht, denn das Nest hat einen großen Umfang und einen breiten Rand. Thomas Hainke schaffe es aber mit Millimeterarbeit, den Korb in Position zu bringen, so dass Wolfgang Schäfle erst das einheimische Küken beringen (Nummer AZ357) und dann die beiden Pfleglinge zu ihm setzen konnte. Normalerweise werden Jungstörche im Alter von etwa sechs Wochen beringt. Bei diesen drei war es nun aufgrund der Umstände etwas früher. Die Pfleglinge haben die Nummer AZ353 und AZ354 bekommen, 355 und 356 bekommen ihre Geschwister, die noch bei Schäfle sind.

Bei der neu zusammengeführten Storchenfamilie lief alles ganz problemlos. Der Elternstorch, der bei der Annäherung des Drehleiterkorbs weggeflogen war, landete wieder, kaum, dass sich der Korb mit Schäfle, Hainke sowie Hanspeter Wickert, der Schäfle unterstützt und bei der Aktion gefilmt hat, einige Meter entfernt hatte. Der Storch stand ganz entspannt bei der größer gewordenen Familie im Nest.

Ob auch alle Küken durchkommen, die derzeit in den Nestern in Böhringen sowie dem gesamten Landkreis sitzen, hängt vom Wetter und ihrer Versorgung mit Futter sowie Wasser ab. "Wenn das Wetter so gut bleibt, haben wir dieses Jahr unglaublich viele Jungstörche", sagt Schäfle. Die zweite bis fünfte Lebenswoche sei immer kritisch. Erst im Alter von sechs Wochen haben sie ihr eigenes Federkleid, das sie vor Nässe und Kälte schützt.

Neuer Nestrekord

Dieses Jahr gibt es so viele Storchenhorste wie noch nie im Landkreis Konstanz. Es sind 84, davon sind 13 ganz neu und ohne Hilfe von Menschen gebaut. "Das ist eine Riesenzahl", sagt Schäfle. Zu den neuen gehören zum Beispiel ein Nest im Schanderied zwischen Stahringen und Wahlwies, eins mitten in der Stockacher Oberstadt auf dem Gefallenendenkmal bei der St. Oswald-Kirche und sieben mitten in Böhringen. Wenn die Jungstörche in den Nestern etwa sechs Wochen alt sind, werden sie beringt. (löf)