Radolfzell Festlicher und humorvoller Auftritt im Radolfzeller Münster

Der Trompeter Bernhard Kratzer und der Organist Paul Theis interpretieren die Werke großer Meister nicht nur. In ihren eigenen Arrangements spielen sie geradezu mit den Themen.

Die einen hängen mit dem Gettoblaster im Stadtgarten ab und üben für das große Knallen – die anderen lieben zum Jahresausklang klassische Livemusik: Ein großes Rauschen und Raunen erfüllte dann auch das Münster vor dem ausverkauften festlichen Konzert zum Jahresabschluss von Trompeter Bernhard Kratzer und Organist Paul Theis. Die Zuhörer kamen, um das brillante Zusammenspiel der beiden Musiker aus Stuttgart zu hören. Ihr Ruf in der Region als hervorragendes Trompeten- und Orgelduo eilte ihnen voraus. Bei ihrem zweiten Konzert im Münster gestalteten sie das weihnachtliche Programm, in dem sie bis auf zwei Solo-Orgel-Stücke alles selbst arrangierten. Vor allem zwei Vokalstücke hatten sie so gekonnt umgeschrieben, dass die Melodie noch gut hörbar war, aber der Charakter sich veränderte: „Vom Himmel hoch“ von Max Reger spielte Kratzer auf einem Corno da caccia – ein barockes Jagdhorn, das weicher und tiefer als die Trompete klingt – so langsam und getragen, dass Theis alle Zeit der Welt hatte, die Melodie höchst virtuos zu umspielen. Orgel wie Horn wechselten sich harmonisch in der Melodieführung ab, wobei Kratzer zum Schluss das Thema noch einmal ganz klar spielte und ihn Theis mit fast wirbelnden Orgelklängen begleitete.

Auch die Alt-Arie „Bereite dich Zion“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach spielte Kratzer passend auf dem tiefer klingenden Horn – Orgel und Horn wechselten die Melodie so fließend, dass der Ausdruck „Musik spielen“ hervorragend passte. Theis nahm diesen Ausdruck gerade in dem Orgel-Stück „Pastorale“ des modernen Komponisten Aloys Claussmann (1850 bis 1926) so wörtlich, dass nur ein Musiker von seinem Format einer Orgel solche Klänge entlocken konnte. Mit einem Hirtentanz fing das Stück an, wobei die Orgel hier teilweise wie eine Leier klang. Im nächsten Satz fing die Orgel an zu rauschen, so dass man meinte, Theis hätte ein „windiges“ Register gezogen. Die bedrohlichen Klänge erhoben sich zum musikalischen Sturm und der Organist ging beim Spielen der Tasten und Register so richtig in die Vollen, bis er den Schluss im Gegensatz höchst fein interpretierte. „Eine Orgel, die Dampf hat“, sagte Kratzer. Solch ein Instrument klingt in der guten Akustik des Münsters noch beeindruckender. Die Orgel gilt wegen ihrer Klangfülle und der vielen Klangfarben der Register als die Königin der Instrumente.

Der humorvollen Vielfalt der Register bediente sich Theis dann bei „Melange alla Amandé“ von Theophil Zamrot und entzündete damit ein Feuerwerk der Musik. Da erklangen Versatzstücke von „Die kleine Nachtmusik“, aus der „Alla Turca“ oder die Vogelfängerarie – um nur die eingängigen Stücke zu nennen. Weit in die Kirche hinaus erklang ein majestätisches Fanfaren-Allegro auf der Trompete aus dem Concerto in Es-Dur von Vincenzo Bellini. Theis erzeugte dazu mit seinem langsamen Spiel einen spannungsvollen Gegensatz, der am Schluss in einem halsbrecherischen Allegro mündete. Mit einer jubilierenden Zugabe – ein Stück von Henry Purcell – endete das neunte Münsterkonzert und sorgte für einen fulminanten und festlichen musikalischen Jahresabschluss, der noch lang nachhallte.

Trompeter und Organist

Seit vielen Jahren treten Trompeter Bernhard Kratzer und Organist Paul Theis in der Region auf. Beide leben im Raum Stuttgart, Kratzer stammt aus Markelfingen. Diesmal gestalteten sie das neunte Münsterkonzert. Von dem in vielen Konzerten bestens vertretenen Johann Sebastian Bach spielten sie lediglich zwei Werke. Mit ihrer humorvollen und brillanten Spielweise wissen sie ihr Publikum immer wieder aufs Beste zu unterhalten. Es war ihr zweiter Auftritt im Münster, in dem seit kurzem – dank Kantor Andreas Jetter – nun öfter Konzerte stattfinden. (chg)